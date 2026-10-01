Em direto
Portugal defronta Dinamarca após saída de Cristiano Ronaldo

Arábia Saudita interceta drones e mísseis Houthis

Arábia Saudita interceta drones e mísseis Houthis

A Arábia Saudita anunciou hoje ter "intercetado e destruído" dois mísseis e quatro drones disparados contra o seu território pelos Houthis do Iémen.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS

Os disparos foram intercetados sobre as cidades de Jizan (sul) e de Khamis Mushait (sudoeste), segundo um comunicado divulgado na rede social X pela coligação militar liderada por Riade.

Jizan situa-se nas imediações de instalações energéticas e petrolíferas que já tinham sido alvo de ataques nas últimas semanas.

Khamis Mushait alberga uma importante base aérea saudita.

Tópicos
PUB
PUB