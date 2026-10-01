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Arábia Saudita interceta drones e mísseis Houthis
A Arábia Saudita anunciou hoje ter "intercetado e destruído" dois mísseis e quatro drones disparados contra o seu território pelos Houthis do Iémen.
Os disparos foram intercetados sobre as cidades de Jizan (sul) e de Khamis Mushait (sudoeste), segundo um comunicado divulgado na rede social X pela coligação militar liderada por Riade.
Jizan situa-se nas imediações de instalações energéticas e petrolíferas que já tinham sido alvo de ataques nas últimas semanas.
Khamis Mushait alberga uma importante base aérea saudita.
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