Arábia Saudita interceta drones e mísseis Houthis

Os disparos foram intercetados sobre as cidades de Jizan (sul) e de Khamis Mushait (sudoeste), segundo um comunicado divulgado na rede social X pela coligação militar liderada por Riade.

Jizan situa-se nas imediações de instalações energéticas e petrolíferas que já tinham sido alvo de ataques nas últimas semanas.

Khamis Mushait alberga uma importante base aérea saudita.