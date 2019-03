Argélia. Manifestantes regressam às ruas em protesto contra o presidente

RTP08 Mar, 2019, 17:53 / atualizado em 08 Mar, 2019, 17:53 | Mundo

Ao anunciar a sua candidatura ao quinto mandato no dia 10 de Fevereiro, o presidente Bouteflika desencadeou a maior vaga de protestos na Argélia desde a Primavera Árabe.





Segundo membros da Presidência argelina, o presidente Bouteflika encontra-se hospitalizado em Genebra (Suíça) desde 24 Fevereiro “para exames médicos periódicos”.





Diversos meios de comunicação suíços referiram que a saúde de Bouteflika está em permanente perigo devido à degeneração do seu sistema neurológico. No entanto, o diretor de campanha, Abdelghani Zaalane, garantiu que o estado de saúde do presidente de 82 anos, não deve causar “qualquer inquietação”.





Abdelaziz Bouteflika, chefe de Estado há precisamente 20 anos, assiste pela primeira vez à revolta do seu povo. Dezenas de milhares de argelinos estão em protesto desde 22 de fevereiro, contra a recandidatura do presidente.







Os jovens com menos de 30 anos, que constituem dois terços da população da Argélia, estão na vanguarda deste protesto. Por sua vez, as mulheres juntaram-se, mais uma vez, à manifestação que coincide com a celebração do Dia Internacional da Mulher. Esta manifestação contou também com professores, jornalistas e advogados.





Advertência de Abdelaziz Bouteflika

Bouteflika descreveu a guerra civil da Argélia, que terminou em 2002, como uma “tragédia nacional” e levantou a preocupação de que o país possa voltar a passar por um período semelhante.







Desta forma, o presidente apelou à vigilância do movimento de contestação à sua recandidatura: “Exortamos a vigilância e cautela contra qualquer possível infiltração de partes enganosas, internas ou externas, nesta expressão pacífica. Essas partes podem causar discórdia e provocar o caos”.





As autoridades locais cortaram o trânsito e fecharam as estações de metro e de comboio da capital, para os manifestantes se dirigirem aos três principais pontos de protesto: o Palácio Presidencial e as praças Primeiro de Maio e Grand Post.Os manifestantes não parecem estar dispostos a desistir das suas exigências ao presidente, mas relembram a natureza pacífica do protesto: “Vamos oferecer amor, fé e bandeiras argelinas cor-de-rosa”.