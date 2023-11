Argentina. Javier Milei já fala sobre a sua agenda de privatizações

REUTERS/Agustin Marcarian

No primeiro dia como Presidente eleito da Argentina, Javier Milei, o ultraliberal de extrema direita, causou euforia na bolsa de Wall street. Anunciou um conjunto de privatizações, e disse que a companhia aérea do Estado devia ficar nas mãos dos empregados, ou seja, vai privatizá-la.



Um dia cheio para um Presidente eleito que já sabe que terá oposição no congresso, onde não tem maioria, e nas ruas, pois a poderosa confederação sindical, a Confederação Geral do Trabalho, já disse não reconhecer Milei como presidente e promete luta.



Reportagem do enviado da Antena 1 a Buenos Aires, Nuno Amaral.