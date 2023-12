Argentina. Mais de cinco mil trabalhadores do Estado vão ficar sem trabalho

REUTERS/Agustin Marcarian

Anúncio feito pelo porta-voz da Presidência argentina. Manuel Adorni falava numa conferência de imprensa.



Este número de despedimentos pode aumentar, uma vez que a nova Presidência da argentina pretende rever contratos mais antigos.



No início deste mês, no discurso de tomada de posse, Javier Milei tinha prometido mão forte no país e entre as medidas já preconizava o despedimento de funcionários públicos.



O novo presidente avisava que os próximos tempos seriam duros para os argentinos, mas que a reforma era inevitável.