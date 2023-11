Argentinos dizem que Milei vai mudar o que dura há 20 anos

O enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral, testemunhou esse momento histórico, em que os argentinos optaram por uma mudança radical, em termos políticos, num contexto de grandes dificuldades económicas.

Na análise do comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, o próximo presidente deverá chegar ao poder com um programa menos radical do que aquele que apresentou.





O comentador refere que Milei trará uma versão híbrida entre o ultraliberalismo e as ideias de uma direita mais conservadora, que também decidiu apoiar a candidatura de Milei.Já Lula da Silva desejou boa sorte ao próximo governo argentino, mas sem felicitar Javier Milei.