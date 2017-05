Ariana Grande promete novo concerto solidário em Manchester

RTP 26 Mai, 2017, 20:02 / atualizado em 26 Mai, 2017, 21:00 | Mundo

O atentado suicida da noite de segunda-feira aconteceu no final do concerto da cantora norte-americana Ariana Grande na Arena de Manchester | Darren Staples - Reuters

O concerto solidário ainda não tem data, mas na conta de Ariana Grande no Twitter está o compromisso de ajuda às vítimas da explosão acionada no final do último espetáculo da cantora norte-americana na Arena de Manchester.



“Regressarei à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para estar com os meus fãs e para dar um concerto de beneficência para honrar e angariar dinheiro para as vítimas e as suas famílias”, lê-se numa nota da cantora publicada naquela rede social.



“Terei detalhes para partilhar convosco assim que tudo estiver confirmado”, acrescenta.





O atentado da noite de segunda-feira em Manchester, no termo de um concerto da cantora norte-americana, integrado na digressão, foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Causou 22 mortes e ferimentos a 116 pessoas.A polícia britânica deteve entretanto 11 suspeitos, o último dos quais, um homem de 44 anos, esta sexta-feira. As investigações assentam na tese de uma redea operar em Manchester.