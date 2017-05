Ariana Grande volta a cantar no domingo em Manchester

RTP 30 Mai, 2017, 17:32 | Mundo

One Love Manchester é o título do espetáculo solidário prometido por Ariana Grande, que terá lugar no campo de críquete de Old Trafford, com capacidade para 50 mil pessoas.

O atentado suicida de 22 de maio, reivindicado pelo Estado Islâmico, fez 22 mortos e 116 feridos.

As receitas do concerto destinam-se a um fundo de emergência instituído pela câmara de Manchester e pela Cruz Vermelha do Reino Unido.



Os bilhetes para o espetáculo, a transmitir em direto, na televisão e na rádio, pela BBC, começarão a ser vendidos na próxima quinta-feira. Os fãs que estiveram na Arena de Manchester na noite do atentado suicida poderão entrar gratuitamente.



Coldplay, Take That, Miley Cyrus, Niall Horan, dos One Direction, Usher e Pharrell Williams são outros artistas dados como certos no cartaz.



O ataque suicida foi perpetrado a 22 de maio por um cidadão britânico de ascendência líbia. Salman Abedi detonou a carga explosiva que transportava no final do concerto de Ariana Grande na Arena de Manchester.