Arménia e Azerbaijão trocam acusações após morte de dois soldados arménios

"Unidades das forças armadas do Azerbaijão abriram fogo (...) contra posições arménias perto de Nerkin Hand", na região de Siunik, no sul da Arménia, junto à fronteira com Nakhichevan, um enclave do Azerbaijão, disse o Ministério da Defesa arménio.

"De acordo com as informações iniciais, há duas mortes e feridos do lado arménio," num incidente que decorreu por volta das 09:30 (05:30 em Lisboa), acrescentou a diplomacia arménia, em comunicado.

A guarda fronteiriça do Azerbaijão descreveu o ataque como uma "operação de vingança" após um outro incidente, a cerca de 400 quilómetros de distância, no qual um soldado do Azerbaijão terá ficado ferido.

O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que os soldados arménios dispararam duas vezes na noite de segunda-feira contra posições "na direção da aldeia de Kokhanabi, na região de Tovuz", no noroeste do Azerbaijão.

A guarda fronteiriça do Azerbaijão disse que o posto militar arménio de onde foram disparados os tiros "foi completamente destruído" em retaliação e prometeu "uma resposta ainda mais firme e resoluta" a "cada provocação" da Arménia.

O Ministério da Defesa da Arménia rejeitou as acusações, dizendo que "não correspondem à realidade".

Os tiroteios ocorrem uma semana depois de Ilham Aliev, de 62 anos, no poder há duas décadas, ter sido reeleito Presidente do Azerbaijão, com 92% dos votos em eleições boicotadas pela oposição.

Em setembro, o Azerbaijão derrotou os separatistas arménios da região de Nagorno-Karabakh, colocando fim a três décadas de tensões marcadas por duas guerras com a Arménia.