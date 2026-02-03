Arranca julgamento do filho da princesa-herdeira da Noruega acusado de violação

A decisão do Tribunal Distrital de Oslo ordenou a que Høiby comece a ser julgado sob custódio e assim deverá permanecer até dia 2 de março, um prazo que poderá ser encurtado por deliberação do tribunal ou do Ministério Público. A defesa do arguido já avançou que vai recorrer da sanção imposta.

Caso Epstein envolve mãe de Marius





No início do processo judicial, em agosto de 2024, o filho da princesa-herdeira da Noruega Mette-Marit, enfrentava 32 acusações, quatro delas por violação, além de crimes por violência doméstica e captação de imagens de mulheres sem o seu consentimento.O jovem de 29 anos assegura, no entanto, não ter monitorizado com a transação.Ainda no passado domingo, em vésperas do início do seu julgamento pelo Tribunal Distrital de Oslo,A polícia pediu prisão preventiva durante quatro semanas para o filho mais velho de Mette-Marit, mulher do futuro rei Haakon Magnus, depois da sua mais recente apreensão.Esta terça-feira, no arranque do julgamento,Segundo mesmo órgão de notícias, a defesa do réu afirma que o filho da princesa-herdeira nega todas as acusações mais graves, como abuso sexual e violência, tendo admitido alguns delitos mais leves.O Tribunal Distrital de Oslo impôs também restrições à captação de imagens do réu, tanto dentro como fora do fórum.Marius Borg Høiby enfrenta o escrutínio de um tribunal norueguês na mesma altura em que todos os olhos estão voltados para a sua mãe, após novos documentos do caso Epstein terem revelado uma relação de amizade entre Mette-Marit e o abusador sexual norte-americano., quando Jeffrey Epstein encontrava-se já preso por crime de prostituição de menores.O jovem de 29 vai a tribunal sozinho, tendo a família real adiantado que não irá comparecer no Tribunal Distrital de Oslo., pelo que não possui qualquer título real ou funções oficiais.O arguido deverá prestar o seu primeiro depoimento na próxima quarta-feira, naquele que é um dos julgamentos mais mediáticos da história da Noruega.