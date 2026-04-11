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Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Arrancaram as negociações trilaterais em Islamabad

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Arrancaram as negociações trilaterais em Islamabad

Vários meios de comunicação social confirmam o início das negociações trilaterais entre o Irão, os EUA e o Paquistão. Antes de se juntarem na mesma sala, as delegações de Washington e de Teerão foram recebidos pelo primeiro- ministro paquistanês, Shehbaz Sharif. Acompanhamos aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente.

Cristina Sambado - RTP /

Jacquelyn Martin - Pool via Reuters

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RTP /

Trump diz que os EUA estão a "limpar" o Estreito de Ormuz

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Numa nova publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as forças armadas dos Estados Unidos começaram a limpar o Estreito de Ormuz e que os 28 navios iranianos que lançavam minas foram afundados.

"Estamos agora a iniciar o processo de limpeza do Estreito de Ormuz", escreveu Trump nas redes sociais.

Na mesma publicação, o presidente norte-americano lança vários ataques e acusações.

“A comunicação social de notícias falsas perdeu toda a credibilidade, embora nunca tenha tido nenhuma. Devido à sua enorme Síndrome de Perturbação Obsessiva por Trump (por vezes chamada de TDS!), adoram dizer que o Irão está a "vencer" quando, na verdade, todos sabem que estão a PERDER, e a PERDER FEIO!”


“A sua Marinha foi dizimada, a Força Aérea foi dizimada, o  aparelho antiaéreo é inexistente, o radar está inoperacional, as fábricas de mísseis e drones foram praticamente destruídas, juntamente com os próprios mísseis e drones e, mais importante, os seus antigos 'líderes' já não estão entre nós, graças a Deus! A única coisa que lhes resta é a ameaça de que um navio possa 'encalhar' numa das suas minas marítimas, que, aliás, todas as 28 embarcações lançadoras de minas também estão no fundo do mar.”

“Estamos agora a iniciar o processo de limpeza do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo a China, o Japão, a Coreia do Sul, a França, a Alemanha e muitos outros. Incrível, não têm a coragem nem a vontade de fazer este trabalho por conta própria. Curiosamente, navios petroleiros vazios de várias nações estão a dirigir-se para os Estados Unidos da América para carregar petróleo”, remata.
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RTP /

Arrancaram as negociações trilaterais em Islamabad

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Vários meios de comunicação social confirmam o início das negociações trilaterais entre o Irão, os EUA e o Paquistão. Antes de se juntarem na mesma sala, as delegações de Washington e de Teerão foram recebidos pelo primeiro- ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

Referindo-se, nomeadamente, aos "progressos alcançados nas conversações e à limitação dos ataques do regime sionista no sul de Beirute, no Líbano", as agências iranianas Fars e Tasnim indicaram que tinha sido "decidido iniciar negociações entre o Irão e os Estados Unidos em Islamabad", sem especificar nem a agenda nem se o formato era de negociações diretas ou indiretas.

Outras agências iranianas, a Mehr e a Isna, publicaram a mesma informação, após o anúncio do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, que recebeu as duas delegações separadamente, sobre o início das negociações.
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Israel prossegue com ataques ao Líbano

Os israelitas não estão muito confiantes nas negociações que decorrem entre o Irão e os Estados Unidos em Islamabad. Israel considera que o combate com o Hezbollah não terminou e prossegue os ataques no sul do Líbano, como conta o jornalista Michel Gawendo.

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RTP /

Reabertura do Estreito de Ormuz não vai ter efeito imediato no preço dos combustíveis

A reabertura do Estreito de Ormuz não vai ter, no imediato, o efeito esperado no preço dos combustíveis. O ritmo das subidas é superior ao das descidas, porque o setor está sempre a calcular o custo futuro das matérias-primas.

Foto: Carla Quirino - RTP

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RTP /

Dado o primeiro passo para as negociações entre Estados Unidos e Irão para um acordo de paz

As delegações dos dois países foram recebidas, em separado, pelo primeiro-ministro do Paquistão. O Irão diz que mantém a "boa vontade" para negociar, mas sublinha que não confia nos Estados Unidos.

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RTP /

Trump diz que petroleiros vazios estão a caminho dos EUA para carregar petróleo e gás

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirma que um grande número de petroleiros vazios está a caminho dos EUA para carregar petróleo e gás. Os seus comentários surgem enquanto os negociadores dos EUA e do Irão realizam conversações sobre um cessar-fogo no Paquistão.

“Um número enorme de petroleiros completamente vazios, alguns dos maiores do mundo, está a caminho dos Estados Unidos neste momento para carregar o melhor e mais doce petróleo (e gás!) do mundo”, publicou no Truth Social.

“Temos mais petróleo do que as duas maiores economias petrolíferas seguintes juntas – e de qualidade superior. Estamos à vossa espera. Regresso rápido!”

Não é totalmente claro se esta mensagem está relacionada com o controlo contínuo do Irão e o seu encerramento efectivo do Estreito de Ormuz.
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RTP /

Teerão em contacto com Beirute para garantir que compromissos de cessar-fogo são respeitados em todas as frentes

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O Irão está em contacto com o Líbano para garantir que os compromissos de cessar-fogo são respeitados em todas as frentes, afirmou o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros à TV estatal de Islamabad.
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Novo balanço
RTP /

Ataques israelitas no sul do Líbano provocam dez mortos

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Ataques aéreos israelitas no sul do Líbano mataram 10 pessoas, incluindo três socorristas, este sábado, informou o Ministério da Saúde. Os meios de comunicação estatais noticiaram que cerca de dez locais na região foram alvo.

Três ataques atingiram três locais no distrito de Nabatieh, matando, entre outros, um membro da Defesa Civil e dois socorristas do Comité Islâmico de Saúde, ligado ao Hezbollah, informou o ministério. O Ministério denunciou os ataques como "sistemáticos" contra os socorristas por parte de Israel, que está em guerra com o movimento libanês pró-Irão desde 2 de março.
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RTP /

Israel prossegue ataques no sul do Líbano e Hezbollah retalia

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Os ataques israelitas continuaram no sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Notícias (NNA) do país, enquanto o Hezbollah afirmou que os seus combatentes visaram posições israelitas em Kiryat Shmona, no norte de Israel, com drones e mísseis.

Três pessoas morreram esta manhã quando um ataque aéreo israelita atingiu e destruiu um edifício residencial na cidade de Maifadoun, na província de Nabatiyeh, no sul do Líbano, segundo a NNA.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que o número de mortos na sequência dos ataques israelitas em todo o país, na quarta-feira, subiu de 303 para 357, com 1.223 feridos.
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Afira Cada Branca
RTP /

EUA não concordaram em descongelar ativos iranianos

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Uma autoridade norte-americana desmentiu, este sábado, as notícias de que Washington teria concordado em descongelar ativos iranianos.

A Reuters tinha avançado que os EUA tinham concordado em libertar ativos iranianos congelados detidos no Catar e noutros bancos estrangeiros, citando uma fonte iraniana de alto nível.
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RTP /

Delegação norte-americana esteve reunida com primeiro-ministro do Paquistão

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O vice-presidente dos EUA, JD Vance, manteve conversações com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, no sábado, informaram a Casa Branca e o gabinete de Sharif. O enviado especial Steve Witkoff e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, também participaram.

"O primeiro-ministro manifestou a esperança de que estas conversações sirvam como um passo importante para uma paz duradoura na região", afirmou o gabinete de Sharif.

Vance está na capital paquistanesa, Islamabad, para conversações com o objetivo de pôr fim à guerra de seis semanas com o Irão.
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RTP /

Hamas congratula-se com negociações EUA-Irão no Paquistão

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O grupo palestiniano apoia as negociações “com o objetivo de um fim completo e abrangente” da guerra EUA-Israel contra o Irão.

“Aguardamos com expectativa o sucesso dos esforços empreendidos pelo Paquistão, patrocinador destas negociações, e pelos outros países mediadores, na criação de esperança de resultados positivos que fortaleçam a estabilidade e promovam a unidade entre as nações árabes e islâmicas”, afirmou em comunicado.
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RTP /

Delegação iraniana reúne-se com o primeiro-ministro paquistanês

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A delegação iraniana, que tem negociações agendadas para este sábado em Islamabad com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Médio Oriente, iniciou uma reunião com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, cujo país funciona como mediador, informou a televisão estatal iraniana.

Os detalhes das conversações Irão-EUA, cuja agenda e formato ainda não foram divulgados, serão definidos após esta reunião, informou a estação.

O Irão decidirá após a reunião se pretende ou não iniciar as negociações no sábado, afirmou a agência de notícias iraniana Fars, acrescentando que foram trocadas "novas mensagens" entre o Irão e os Estados Unidos na sexta-feira à noite.

O Irão afirma ter estabelecido duas pré-condições para as negociações: "um cessar-fogo no Líbano", onde Israel trava uma campanha sangrenta contra o Hezbollah, grupo apoiado por Teerão, e "o desbloqueio dos ativos iranianos".
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RTP /

Deputado do Hezbollah classifica negociações diretas com Israel como uma "violação flagrante" da Constituição

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O deputado do Hezbollah, Hassan Fadlallah, reiterou este sábado a rejeição do movimento pró-Irão libanês às negociações diretas entre o Líbano e Israel, um dia depois de a presidência libanesa ter anunciado uma reunião na próxima semana em Washington entre representantes dos dois países.

Estas negociações são "uma violação flagrante do pacto (nacional), da Constituição e das leis libanesas" e "exacerbam as divisões internas numa altura em que o Líbano precisa de solidariedade e unidade interna mais do que nunca para enfrentar a agressão israelita", afirmou o deputado em comunicado.
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Lusa /

Se EUA priorizarem os seus interesses aos de Israel pode haver acordo

O primeiro vice-presidente do Irão afirmou hoje que se os Estados Unidos derem prioridade aos seus interesses em vez dos de Israel pode haver acordo nas negociações de paz que se iniciam hoje no Paquistão.

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"Se negociamos em Islamabad com representantes dos `Estados Unidos primeiro`, é provável alcançar um acordo que beneficie ambas as partes e o mundo", escreveu hoje Mohamed Reza Aref, primeiro vice-presidente do Irão, na rede social X, citado pela agência Efe.

A horas do início das negociações entre as delegações dos Estados Unidos e do Irão em Islamabad, Aref acrescentou que se Teerão enfrentar "representantes de `Israel primeiro`, não haverá acordo".

Nesse caso, assinalou que "inevitavelmente o Irão continuará a sua defesa com ainda mais firmeza do que antes, e o mundo enfrentará maiores custos".

Já o presidente do parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, que encabeça a delegação do seu país nas negociações, afirmou que mantém a "boa vontade" de negociar, mesmo que tenha realçado a sua absoluta falta de confiança nos Estados Unidos.

"Temos boa vontade, mas não confiamos nos Estados Unidos devido às experiências das últimas negociações", disse, em referência às negociações sobre a questão nuclear de 2025 e de janeiro, que terminaram em ofensivas israelo-americanas contra o país persa.

Além de Qalibaf, fazem parte da delegação iraniana o ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi e o secretário do Conselho de Defesa do Irão, Ali Akbar Ahmadian, entre outras autoridades do setor militar e financeiro.

A delegação dos Estados Unidos é formada pelo vice-presidente JD Vance, pelo enviado especial Steve Witkoff e o assessor Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, além de representantes do Pentágono.

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RTP /

Cathay Pacific vai reduzir os voos de meados de maio até ao final de junho devido ao aumento dos preços do combustível

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A Cathay Pacific Airways informou este sábado que vai cancelar alguns voos de meados de maio até ao final de junho, devido ao aumento vertiginoso dos preços do combustível de aviação, provocado pelo conflito em curso no Médio Oriente.

A companhia aérea, que tem sede em Hong Kong, cancelará cerca de 2% dos seus voos de passageiros programados entre 16 de maio e 30 de junho de 2026, enquanto a sua subsidiária de baixo custo, a HK Express, reduzirá cerca de 6% a partir de 11 de maio, informou a empresa.

A companhia aérea afirmou que a suspensão dos seus serviços de passageiros para o Dubai e Riade se manterá em vigor até 30 de junho.
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RTP /

Novo líder supremo do Irão ainda está a recuperar de ferimentos graves na cara e nas pernas

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O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, ainda está a recuperar de graves ferimentos na cara e nas pernas, disseram fontes à Reuters, mas continua mentalmente lúcido e participa ativamente na tomada de decisões sobre questões importantes, incluindo as negociações de cessar-fogo com Washington.

Khamenei, de 56 anos, não foi visto em público e não apareceu em vídeos ou fotografias desde o ataque aéreo conjunto dos EUA e de Israel nos primeiros dias da guerra, que matou o seu pai, o então líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, que governava desde 1989. Mojtaba foi escolhido como líder supremo dias depois dos ataques.

As três fontes disseram à Reuters que o rosto de Khamenei estava desfigurado e que tinha ficado ferido nas pernas no ataque que matou o se pai e membros da família, incluindo a mulher, o cunhado e a cunhada. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a descrição fornecida pelas fontes.
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Dados de ONG norte-americana
RTP /

Irão e Líbano são alvos de três quartos dos ataques registados no Médio Oriente

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Aproximadamente três quartos dos ataques desde o início da guerra no Médio Oriente tiveram como alvo o Irão ou o Líbano, segundo uma análise da AFP baseada em dados da ONG norte-americana Acled, especializada na monitorização de conflitos.

Pelo menos 7.700 eventos, correspondentes a ataques ou séries de ataques (intercetados ou não) com mísseis, drones, rockets ou bombas, foram registados pela ONG entre 28 de fevereiro e 8 de abril, o primeiro dia do frágil acordo de cessar-fogo entre Teerão e Washington.

O conflito já provocou milhares de mortes no Médio Oriente, principalmente no Irão e no Líbano.
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RTP /

Paquistão espera que o Irão e os Estados-Unidos participem "de forma construtiva"

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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, afirmou este sábado que espera que o Irão e os Estados Unidos "participem construtivamente" nas conversações de paz que se vão realizar em Islamabad, com o objetivo de pôr fim à guerra no Médio Oriente.

O ministro "reiterou ainda o desejo do Paquistão de ajudar as partes a chegar a uma solução duradoura para o conflito", segundo um comunicado divulgado pouco depois da chegada da delegação norte-americana.
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RTP /

Seul vai distribuir 3,5 mil milhões de euros para atenuar preços dos combustíveis

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A Coreia do Sul anunciou hoje que distribuirá 6,1 biliões de wons (3,5 mil milhões de euros) em ajudas a 32,5 milhões de cidadãos, para atenuar o impacto do aumento dos preços do petróleo.

Os fundos de ajuda destinam-se a "atenuar os elevados preços do petróleo" face ao "enorme impacto económico provocado pela guerra no Médio Oriente", afirmou o ministro do Interior, Yoon Ho-joong, durante a apresentação do subsídio, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

A iniciativa implicará um desembolso entre 100.000 e 600.000 wons (entre 57 e 345 euros), dependendo do nível económico dos beneficiários, acrescentou a Yonhap, e os fundos começarão a ser distribuídos a partir de 27 de abril.

Os auxílios, que excluem os 30% da população com rendimentos mais elevados, serão suportados por um orçamento suplementar de 26,2 biliões de wons (cerca de 14.870 milhões de euros) aprovado pelo Parlamento sul-coreano na sexta-feira.

O orçamento visa atenuar o impacto no país asiático do aumento dos preços do petróleo devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
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Lusa /

JD Vance chega ao Paquistão para conversações de paz

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, chegou ao Paquistão para dar início às negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão para pôr fim à guerra no Médio Oriente, noticiam as agências internacionais.

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O vice-presidente, que lidera a delegação norte-americana, foi recebido pelo poderoso chefe do exército paquistanês, Asim Munir, à chegada à base aérea de Nur Khan, perto de Islamabad.

Além de JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.

A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.

Em Islamabad, as ruas normalmente muito movimentadas da capital paquistanesa estão hoje desertas devido aos bloqueios das forças de segurança em antecipação das conversações.

 

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RTP /

EUA e Líbano pedem a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah

O Governo libanês e a administração Trump pediram a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah antes do início das negociações diretas entre Israel e o Líbano na próxima semana, informou a Axios esta sexta-feira, citando duas fontes.

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Israel não discutirá um cessar-fogo com o Hezbollah durante as negociações com o Líbano

Israel recusou discutir um cessar-fogo com o Hezbollah, mas concordou em iniciar negociações formais de paz com o Líbano na terça-feira, disse o embaixador de Israel nos Estados Unidos.

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Trump diz que os EUA vão reabrir o Estreito de Ormuz em breve

O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz será reaberto em breve — com ou sem a cooperação do Irão — e que os negociadores norte-americanos a caminho do Paquistão estão sobretudo focados em garantir que Teerão não consegue obter uma arma nuclear.

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“Acho que vai acontecer bastante depressa. E se não acontecer, arranjaremos forma de resolver a situação de uma forma ou de outra”, disse Trump sobre os esforços para garantir a livre passagem pelo estreito, que o Irão bloqueou.

Num discurso na Base Aérea Conjunta Andrews, antes de uma visita de angariação de fundos à Trump Winery, na região de Piemonte, no Estado da Virgínia, o presidente afirmou que o seu principal foco num acordo com o Irão era restringir as capacidades nucleares do país. "Sem armas nucleares. Isto representa 99% do acordo", disse.

Questionado se o acordo incluiria também o estreito, Trump respondeu que sim. "Sim, mas será aberto automaticamente", respondeu, acrescentando mais tarde que acreditava que o canal seria aberto "em breve".
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