Artemis I. Módulo Orion chega à lua com algumas correções técnicas para afinar

Ao sexto dia da missão Artemis I, a sonda espacial Orion atinge com sucesso o objetivo para a qual foi projectada: a lua.





Uma viagem relativamente tranquila, de acordo com Mike Sarafin, gerente da missão Artemis 1, muito embora tenham surgido algumas anomalias.





De acordo com Mike Sarafin a maioria das anomalias encontradas, surgiram no sistema de navegação estelar, com o software da Orion a “baralhar-se” com os brilhos emitidos pelos propulsores durante as queimas de correção de rota.







“Os propulsores estavam a ser captados pelo rastreador estelar porque estavam a ser projetados sobre o campo de visão do sistema de leitura”, refere. “A luz estava a atingir o sensor ”, confundindo o software.





Esta questão certamente vai continuar a ocorrer “periodicamente” durante o resto da missão, mas a equipa está agora consciente do problema e preparada para lidar com o assunto. De resto, o problema nunca violou as regras de voo, segundo Jeff Radigan, diretor de voo Artemis I.





Primeira manobra critica realizada com sucesso



O protótipo da futura capsula espacial tripulada Orion, da NASA, realizou esta segunda-feira a primeira de duas manobras críticas em 21 que vai colocar enviará a nave numa órbita retrógrada distante ao redor da lua. Uma fase chave na missão geral da missão Artemis 1.





A manobra foi executada durante um período em que a nave estava escondida pela lua, à Terra, impossibilitando os controladores do voo, durante 34 minutos, de saber se a manobra estava a decorrer como previsto.





Os propulsores do modulo Orion foram ligados durante dois minutos e meio para colocar a nave na trajectória programada para estabelecer uma orbita elíptica retrógrada face ao movimento da lua.





“Esta é uma manobra absolutamente crítica. É algo que a Orion tem de fazer”, refere Jim Geffre, gerente do sistema de integração da Orion no módulo de serviço, durante umno dia 18 de novembro. A queima pode ser feita pelo motor principal ou por vários propulsores auxiliares caso haja algum problema no motor principal.

Foi também nesta manobra que a nave Orion atingiu a distância mínima face ao solo lunar (130 quilómetros), aproveitando também a influência gravitacional do satélite natural da Terra.







Com esta manobra a velocidade da nave aumentou de 3.420 km/h, antes da queima, para 8.210 Km/h após a queima.







“A missão continua como havíamos planeado, a informar as equipas de operações que as funções da nave Orion continuam a superar as expectativas, aprendendo continuamente ao longo do caminho sobre esta nova nave espacial”, disse Mike Sarafin , gerente da missão Artemis I, no briefing realizado esta segunda-feira no Johnson Space Center.





Orion estabelece órbita retrógrada sexta-feira

Após a primeira manobra critica realizada com sucesso, os técnicos da NASA estão já de olhos postos na segunda manobra que colocará a Orion em definitivo numa órbita retrógrada distante, esta sexta-feira, 25 de novembro.





Esta segunda manobra, queimadura de inserção de órbita retrógrada distante, implica novamente à ignição dos propulsores do modulo de serviço.







A órbita é “distante” no sentido de que está em uma grande altitude da superfície da Lua, e é “retrógrada” porque Orion vai viajar ao redor da Lua na direção oposta à que a lua viaja ao redor da Terra.







Esta órbita fornece uma órbita altamente estável, onde é necessário pouco combustível e que servirá para colocar os sistemas de Orion à prova em um ambiente extremo longe da Terra.







A Orion viajará no dia 25 de novembro até uma distância aproximada de 92.190 quilómetros, da lua. Também no campo das distancias, no dia 28 de novembro a Orion atingirá a distancia máxima da Terra de 268.552 milhas na segunda-feira. Um valor que ultrapassará o recorde estabelecido pela missão Apollo 13, em abril de 1970.





Até à conclusão deste artigo a Orion encontra-se agora a cerca de 335.870 quilómetros da Terra e a 50,950 quilómetros da Lua, navegando a 5.000 quilómetros por hora.







Pode seguir a viagem da missão Orion através do site Artemis Real-Time Orbit , ou AROW, e assista a imagens ao vivo da nave