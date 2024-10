As "pinças" de Kamala sobre guerras, porte de armas e imigração

A entrevista, gravada, aconteceu numa altura em que Kamala Harris tem sido criticada precisamente por ter dado poucas entrevistas.







Falta menos de um mês para o dia das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Israel, Netanyahu e a guerra

Kamala Harris recusou-se a afirmar que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, é um “forte aliado” dos Estados Unidos. “O trabalho que fazemos diplomaticamente com a liderança de Israel é uma busca contínua para tornar claros os nossos princípios”, disse Harris.



Perante a insistência do jornalista Bill Whitaker, a candidata democrata corrigiu a questão, afirmando que “a melhor pergunta é: temos uma aliança importante entre o povo americano e o povo israelita”. Sendo esta a questão, "a resposta a essa pergunta é sim".





Na manhã de segunda-feira, Kamala Harris assinalou um ano dos ataques do Hamas plantando uma romãzeira na residência oficial do vice-presidente em Washington.



“Um símbolo de esperança para lembrar aos futuros vice-presidentes dos Estados Unidos não apenas o horror de 7 de outubro, mas também a força e a resistência do povo judeu”.



Imigração

Num momento mais tenso, a candidata e atual vice-presidente foi questionada sobre se admitia que tinha sido um “erro” aliviar as restrições fronteiriças impostas durante a Presidência de Trump. Isto porque três anos depois a Administração Biden repôs as restrições.





Crédito: Reuters



“É um problema antigo, mas temos soluções e desde o primeiro dia, literalmente, temos apresentado”, disse a candidata democrata, culpando Trump por pressionar os republicanos no Congresso a esvaziar um acordo fronteiriço que teria aumentado a fiscalização da imigração. Num momento mais tenso, a candidata e atual vice-presidente foi questionada sobreseimpostas durante a Presidência de Trump. Isto porque três anos depois a Administração Biden repôs as restrições., mas temos soluções e desde o primeiro dia, literalmente, temos apresentado”, disse a candidata democrata, culpando Trump por pressionar os republicanos no Congresso a esvaziar um acordo fronteiriço que teria aumentado a fiscalização da imigração.





O jornalista insistiu: “O que eu perguntei foi: se foi um erro permitir que aquela enchente acontecesse?”. Harris respondeu que “as políticas que temos proposto visam resolver um problema, não promover um problema”. A democrata garantiu que ela e Biden “cortaram pela metade o fluxo de imigração ilegal”.



Putin e a guerra na Ucrânia

Sobre a Ucrânia, Harris disse que não se sentaria à mesa com o presidente russo, Vladimir Putin, a menos que a Ucrânia também estivesse presente. Kamala criticou a posição de Trump. Se Trump ainda fosse presidente, defendeu Kamala, “Putin estaria em Kiev neste momento”. "Ele diz que vai acabar com a guerra no primeiro dia. Sabe o que isso quer dizer? Rendição".

A arma de Kamala

A posse de uma arma de fogo da atual vice-presidente foi outro tema da entrevista. “Já a tenho há algum tempo”, disse, sublinhando que a sua “formação é na aplicação da lei”.



Ex-procuradora distrital da Califórnia, Kamala Harris riu-se quando questionada sobre se já havia disparado: “É claro que sim, num campo de tiro”.



O convite a Trump

Donald Trump também foi convidado para o 60 Minutes, mas recusou. De acordo com a CBS, o republicano aceitou, mas depois mudou de ideias. A campanha de Trump desmentiu que tenha concordado em ser entrevistado.





Durante a campanha presidencial de 2020, Trump abandonou a entrevista da CBS, também no 60 Minutes, com a jornalista Leslie Stahl, depois de questionado sobre a covid-19.