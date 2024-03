Assaltante de autocarro com 17 reféns no Rio de Janeiro entregou-se às autoridades

"A Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que todos os 17 reféns da Rodoviária do Rio foram libertados, após o bem-sucedido trabalho de negociação liderado pelo BOPE [Batalhão de Operações Especiais]", indicaram as autoridades em comunicado.

"O criminoso está preso e a arma utilizada apreendida", detalhou a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Chega assim ao fim um sequestro que durou cerca de três horas na Rodoviária Novo Rio, no centro da cidade, e que teve início por volta das 14h30 horas (17h30 em Lisboa).

De acordo com a mesma fonte, ainda se desconhece as motivações do assaltante.

Mais cedo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro indicou que o homem "atingiu duas pessoas por disparos de arma de fogo e faz outros passageiros reféns".

A intervenção policial levou a uma troca de tiros em que duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital Souza Aguiar, também localizado na zona portuária do Rio de Janeiro.

Um dos feridos foi atingido por três tiros no peito e no abdómen e o seu estado era considerado grave.

Em 2000, duas pessoas foram mortas quando os passageiros de um autocarro foram feitos reféns numa zona residencial. O episódio foi transmitido em direto durante horas na televisão, causando grande comoção, e inspirou um filme, "Última Parada 174".

Mais recentemente, em 2019, um homem foi morto a tiro pela polícia depois de ter feito reféns cerca de trinta passageiros de um autocarro na ponte que liga o Rio de Janeiro à cidade de Niterói.