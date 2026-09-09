Assalto a Ceuta. Secretas espanholas avisaram Rabat e representante do Governo de Madrid na véspera

Essa informação oficial foi conhecida esta quarta-feira depois de terem sido desclassificados os documentos das forças de segurança entre os dias 1 de julho e 1 de agosto.



O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, garante que nada fazia crer que estivesse em curso uma entrada massiva de pessoas - calcula-se que perto de 80 mil pessoas - e fala pela primeira vez em "ataque híbrido".



A reportagem é da correspondente em Espanha, Ana Romeu.

Artigos Relacionados Comissão Europeia concede a Espanha 114,7 milhões de euros para fazer face à situação em Ceuta