Assalto a Ceuta. Secretas espanholas avisaram Rabat e representante do Governo de Madrid na véspera

Assalto a Ceuta. Secretas espanholas avisaram Rabat e representante do Governo de Madrid na véspera

Na véspera do assalto a Ceuta, as secretas espanholas avisaram Marrocos, a delegação do governo na cidade autónoma e a Guardia Civil de que se estava a produzir uma convocatória nas redes sociais com milhares de seguidores.

RTP /
VER MAIS
Essa informação oficial foi conhecida esta quarta-feira depois de terem sido desclassificados os documentos das forças de segurança entre os dias 1 de julho e 1 de agosto.

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, garante que nada fazia crer que estivesse em curso uma entrada massiva de pessoas - calcula-se que perto de 80 mil pessoas - e fala pela primeira vez em "ataque híbrido".

A reportagem é da correspondente em Espanha, Ana Romeu.

Artigos Relacionados

PUB
PUB