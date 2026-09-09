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Assalto a Ceuta. Secretas espanholas avisaram Rabat e representante do Governo de Madrid na véspera
Na véspera do assalto a Ceuta, as secretas espanholas avisaram Marrocos, a delegação do governo na cidade autónoma e a Guardia Civil de que se estava a produzir uma convocatória nas redes sociais com milhares de seguidores.
O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, garante que nada fazia crer que estivesse em curso uma entrada massiva de pessoas - calcula-se que perto de 80 mil pessoas - e fala pela primeira vez em "ataque híbrido".
A reportagem é da correspondente em Espanha, Ana Romeu.