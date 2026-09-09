Comissão Europeia concede a Espanha 114,7 milhões de euros para fazer face à situação em Ceuta

A União Europeia concedeu a Espanha uma ajuda de emergência de 114,7 milhões de euros para apoiar a gestão do enclave de Ceuta, após a chegada em massa e ilegal de migrantes vindos de Marrocos no final de julho.



A Comissão Europeia informou que os recursos seriam utilizados para reforçar a vigilância das fronteiras, adquirir equipamento — como câmaras térmicas — e mobilizar pessoal adicional.





Mais de 70 mil migrantes entraram à força em Ceuta — uma das duas únicas fronteiras terrestres entre a Europa e África, juntamente com o território espanhol de Melilla — nos dias 30 e 31 de julho; um fluxo que resultou em dezenas de mortes e desaparecimentos.



A maioria partiu de imediato, mas alguns milhares —cinco mil, segundo o Governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez, ou pelo menos 10 mil, segundo as autoridades locais de Ceuta — permanecem no local, com muitos a dormir nas ruas e nas praias.



Juan Jesús Vivas, presidente do enclave espanhol de Ceuta, tinha solicitado assistência da União Europeia na terça-feira.



O líder, membro do conservador Partido Popular, acusou ainda Marrocos de estar por detrás deste fluxo massivo de pessoas, "seja por ação ou por omissão".



O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez tinha sustentado que nenhum organismo "forneceu ao governo espanhol provas concretas de que Marrocos planeou ou orquestrou" este fluxo de migrantes.



No entanto, as dúvidas sobre o papel de Marrocos intensificaram-se na semana passada, após a fuga de um relatório policial que apontava para a "permissividade" das forças de segurança do país durante a crise.



Na segunda-feira, as autoridades judiciais espanholas abriram uma investigação à crise, baseando-se sobretudo neste relatório policial.











