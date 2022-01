Assembleia Nacional francesa adota texto do passaporte de vacinação

Anunciado em meados de dezembro de 2021 pelo Governo perante o crescente aumento de casos de covid-19,O projeto de lei irá agora para o Senado antes de regressar à Assembleia para adoção final, mas é pouco provável que seja promulgado até 15 de Janeiro, quando o Governo já estava a planear utilizá-lo., saudou o primeiro-ministro, Jean Castex, esta manhã à imprensa francesa.Castex admitiu ainda “ter esperança” que o projeto de lei do passe vacina entre em vigor a 15 de janeiro, apesar do atraso na aprovação pela Assembleia Nacional.recordou.Com esta nova medida, todas as pessoas com mais de 12 anos de idade terão de provar que estão vacinados para o acesso a atividades de lazer, restaurantes, feiras e transportes públicos, para os quais já não será possível apresentar um teste negativo, com exceção dos hospitais e instituições de saúde.O diploma prevê ainda outras medidas, como a limitação de lotação de espaços públicos ou o agravamento das sanções impostas a quem apresentar falsos certificados de vacinação.

Longos debates, centenas de alterações e oposição de deputados

Esta nova lei, que devia ter chegado ao Senado na quarta-feira e entrar em vigor a 15 de janeiro, segundo o calendário estipulado pelo Governo, encontrou oposição na Assembleia Nacional.Além disso, depois de, numa entrevista, Emmanuel Macron ter afirmado que pretendia pressionar os não vacinados “irritando-os”, a oposição condenou a sua posição e, consequentemente, foi rejeitando o projeto do passe vacinal.Na segunda-feira, durante o primeiro debate, os deputados da oposição aproveitaram a ausência da maioria para suspender a votação e impedi-la de entrar na noite.Nessa noite, Jean-Luc Melenchon, líder do partido de extrema-esquerda França Insubmissa e candidato presidencial, acusou o Governo de ter lançado “um caos indiscritível” com as novas regras sanitárias, anunciando que o seu partido se iria opor à mudança do passe de vacinação.Na quarta-feira, o primeiro-ministro Jean Castex teve de intervir na abertura do debate para tentar acalmar as coisas., começou por dizer, ao dirigir-se aos parlamentares.Segundo Castex,. Acrescentando:, declarou o primeiro-ministro na quarta-feira.

Passe de vacinação em vez de vacinação obrigatória

Numa conferência de imprensa esta quinta-feira de manhã, após a aprovação do texto do passe vacinal, o primeiro-ministro admitiu que, embora tenha sido aprovado tardiamente pela Assembleia Nacional, espera que o Senado o reveja “o mais rápido possível” para que possa entrar em vigor na data prevista., afirmou Castex, citado pelo jornal Le Monde , continuou, acrescentando que o Governo vai tentar antecipar a decisão do Senado o “mais rápido possível”.Questionado pelos jornalistas se o Governo pretendia impor um prazo para a população se vacinar,Jean Castex defende a vacinação que permite "evitar formas graves" de doença e "reduzir" os contágios, contudo não considera que deva ser obrigatória., explicou o seu ponto de vista.Assim, na linha do chefe do Estado, o primeiro-ministro repetiu um argumento a favor da vacinação:Mas, sobre a implementação do cartão de vacinação e não a obrigação de vacinação, que implicaria multas e penas em caso de não vacinação, o primeiro-ministro respondeu:Sobre as palavras de Emmanuel Macron, ao afirmar que "um irresponsável não é mais um cidadão", Jean Castex garantiu que, "os não vacinados continuam a ser cidadãos".E fazendo uma analogia, o primeiro-ministro disse:

Nas palavras de Castex, para além desta escolha pessoal “a população deve ser responsável e unida”.







continuou.Se por um lado acredita queDurante a última semana, o país bateu todos os recordes de contaminação por coronavírus. Na terça-feira, foram confirmados 332.252 novos casos, enquanto cerca de cinco milhões de pessoas ainda não foram vacinadas.As hospitalizações estão também a aumentar: foram admitidos 20.688 pacientes, mais 502 num dia, dos quais 3.695 estão em UCI.