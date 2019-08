Assinado acordo de paz entre a Frelimo e a Renamo

Do conteúdo deste acordo, assinado pelo presidente Filipe Nyusi e Ossufo Momade, líder da Renamo, faz parte a integração dos guerrilheiros nas forças de segurança e da polícia e um processo de entrega de armas.



A assinatura deste acordo no dia de hoje relaciona-se com a data das próximas eleições, em outubro.



Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, classifica o acordo como "um passo enorme" para a paz e para a estabilidade" em Moçambique.