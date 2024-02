A Europa está em guerra há dois anos. Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022 a Rússia atacou a Ucrânia com tropas em direção à capital. E foi em Kiev que este sábado se homenagearam os milhares de vítimas mortais. Enquanto a Europa prometeu ajuda continuada à Ucrânia, a Rússia anunciou nova tecnologia militar com inteligência artificial.