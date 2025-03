"Assumo total responsabilidade". O embaraço do conselheiro de Segurança Nacional de Trump

“É embaraçoso, sim. Vamos esclarecer tudo”, garantiu o conselheiro de Trump, numa altura em que Elon Musk foi chamado para ajudar: “Temos as melhores mentes técnicas a analisar o que aconteceu”.



Michael Waltz não consegue explicar como é que o contacto do jornalista Jeffrey Goldberg foi adicionado no grupo.





"Já lhe aconteceu ter um contacto em que o nome é daquela pessoa, mas o número pertence a outra pessoa? Claro que não vi esse falhado no grupo. Parecia outra pessoa” defendeu o conselheiro de segurança nacional dos EUA.







Apesar de assumir a responsabilidade, Waltz continuou a culpar o editor-chefe da revista The Atlantic estando agora a ser investigado “se ele (o jornalista) agiu deliberadamente ou aconteceu algum problema técnico, é algo que estamos a tentar descobrir".







Michael Waltz assegurou que não conhece Jeffrey Goldberg nem lhe enviou mensagem e apelidou-o de "escória” e criticou os media por se focarem nesta polémica.





Estas declarações de Waltz surgem um dia depois de o jornalista Jeffrey Goldberg ter revelado ter sido adicionado a um grupo no Signal, uma aplicação de mensagens privadas, que discutiu "detalhes operacionais" de ataques planeados contra os Houthis no Iémen.





O grupo de chat incluía o vice-presidente JD Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth, o secretário de Estado Marco Rubio e outras figuras da Administração Trump.







O jornalista permaneceu no grupo sem ser detectado enquanto os membros do gabinete do presidente discutiam políticas e coordenavam uma série de ataques.







Os democratas acusaram a Administração Trump da mais grave violação das regras de confidencialidade e de ter colocado em risco a segurança nacional dos EUA.





, admitiu Waltz, entrevistado na terça-feira pela televisão Fox News.Ainda assim, o diretor dae a diretora dedesvalorizaram, na terça-feira, perante o Senado, a divulgação de informações de teor militar.