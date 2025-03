Divulgação de informações confidenciais a jornalista. Diretor da CIA nega "erro grave"

"Desviar a atenção"

"À defesa"

"Não, porque eles estão errados", respondeu, no podcast anti-Trump The Bulwark. "Só porque eles são irresponsáveis ​​com o material, não significa que eu seja". O governo de Trump está "à defesa" e "dirá qualquer coisa" sob pressão, acrescentou.





A divulgação de informações confidenciais e classificadas é considerada um crime nos EUA e a Administração Trump prometeu na semana passada mão pesada para os prevaricadores.

O editor-chefe da The Atlantic referiu também que ele e os seus colegas vão ter de ter algumas "conversas interessantes" com quem tem estado a aconselha-los, insinuando que a questão está longe de estar resolvida.

Responsabilização





A oposição norte-americana promete não deixar cair a suspeita. O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, exigiu responsabilização.





"Para o secretário de Defesa coordenar planos de guerra de uma forma tão aleatória e perigosa coloca a nossa segurança nacional, as nossas tropas e cada americano em risco", afirmou.



Schumer pediu uma "investigação bipartidária" sobre o "uso incorreto" e disse que os republicanos "não devem apenas encolher os ombros e chamar esse incidente de 'um daqueles momentos de aprendizado'".



Schumer levantou a possibilidade de que a inteligência russa ou iraniana possa ter obtido acesso ao tópico de texto - o que ele chama de "pensamento aterrador".



"Na melhor das hipóteses, o secretário Hegseth mostrou uma colossal falta de julgamento", disse. "Na pior das hipóteses, ele colocou a segurança nacional dos Estados Unidos - e talvez as tropas americanas - em perigo."





A rede Signal transformou-se na rede preferida para a troca de mensagens de jornalistas e políticos em Washington devido às suas garantias de confidencialidade. Há suspeitas de que Moscovo esteja a tentar quebrar os códigos da aplicação de forma a aceder às conversas e a informações eventualmente confidenciais ali trocadas.





Em causa poderá estar também a presença em Moscovo do enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, na altura em que foi adicionado ao grupo do Signal sobre os Houthi.





Apesar de Witkoff não ter aparentemente participado na troca de mensagens e de não se saber se o seu telemóvel com a aplicação estava ou não com ele na Rússia, a preocupação com um eventual acesso russo às mensagens é também elevada.

. E sobre se foram ou não divulgadas informações sensíveis, afirmou "não foram, tanto quanto sei".durante a audiência aos senadores, recusando-se, no entanto, a "entrar em detalhes" ou a confirmar a sua presença no grupo.Ambos mostraram-se reticentes em divulgar o teor total das mensagens.Golberg revelou o incidente num artigo, publicado esta segunda-feira, que lançou ondas de choque em Washington e que levou os democratas a acusarem a Administração Trump da mais grave violação das regras de confidencialidade desde "há muito, muito tempo".Em declarações à NBC News, o presidentee manifestou o apoio contínuo ao conselheiro de segurança nacional Mike Waltz, que terá sido o responsável, ou um seu assessor, por adicionar engano Jeffrey Goldberg à corrente.Esta tinha incluía 18 altos funcionários da Administração e visava debater o planeamento do ataque aos Houthi."Michael Waltz aprendeu uma lição e é um bom homem", disse Trump na entrevista à NBC News.O editor-chefe da The Atlantic publicou parte das mensagens trocadas por membros do grupo, como o vice-presidente Jack Vance e o secretário da Defesa, Peter Hegseth. Afirmou ainda ter recebido deste os planos da ofensiva militar contra os Houthi, embora não tenha publicado a referida mensagem.Horas depois, Hegseth negou a partilha dos planos e atacou Golberg, acusando-o de ser "um jornalista altamente desacreditado e enganoso que fez profissão a professar farsas vezes sem conta".Tambémpara fazer com que os inimigos da América paguem", num comunicado que elogia os recentes ataques militares dos EUA contra os rebeldes Huthis no Iémen.Sem acesso a todas as mensagens e sem conseguir provar que os planos foram publicados por Hegseth, como afirmou Goldberg, os legisladores democratas focaram-se sobretudo na utilização da rede Signal para troca de informações que deveriam ser não só classificadas, como também debatidas num "dispositivo seguro", como questionou o senador Mark Warner."Diretora Gabbard, você é a responsável de segurança que estabelece as diretrizes para acesso a informações confidenciais. Contactou o secretário da Defesa ou outros depois de compartilhar esses planos militares específicos para lhes perguntar", perguntou.Gabbard defletiu a questão, garantindo que nada de confidencial foi partilhado e justificando "não entrar em pormenores", porque o que aconteceu "está a ser analisado".Já o diretor da CIA defendeu utilização "autorizada e legal" da aplicação. "As minhas trocas de mensagens no Signal foram totalmente permitidas e legais e nada de confidencial foi partilhado", afirmou Radcliffe.Depois da audição no Senado e