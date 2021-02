AstraZeneca. "Proteção mínima" contra casos leves da variante sul-africana

O ministro sul-africano da Saúde, Zweli Mkhize, disse que a decisão de suspender temporariamente o uso da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca no programa de vacinação do Governo foi tomada depois de um estudo científico indicar que a vacina oferece "proteção mínima" contra casos leves e moderados da variante 501Y.V2, dominante no país.. É uma questão temporária que temos de abordar com a AstraZeneca. É algo temporário, até resolvermos questões e saberemos quais serão os próximos passos. Quando soubermos que passos são esses, daremos essa informação”, acrescentou o governante."Queremos que os nossos cientistas aconselhem primeiro o Governo o que fazer com a AstraZeneca e quando é que pode ser aplicada, não há a intenção de a devolver ao fabricante, o plano é saber dos cientistas como lidar com esta vacina para avançar com a vacinação", adiantou Zweli Mkhize aos jornalistas.

A África do Sul, o país mais afetado do continente africano, recebeu na passada segunda-feira o primeiro carregamento de um milhão de vacinas da Oxford/AstraZeneca. E espera-se a entrega de 500 mil doses adicionais durante o mês de março. O ministro da Saúde sul-africano revelou ainda que “nas próximas quatro semanas” o país vai receber as vacinas da Johnson & Johnson e da Pfizer.



Todas estas são vacinas AstraZeneca/Oxford produzidas pelo Sérum Instituto da Índia. Estas primeiras doses destinavam-se principalmente aos 1,2 milhões de profissionais de saúde.Com mais de 8,4 milhões de testes de Covid-19 realizados desde março e 26.055 nas últimas 24 horas, a África do Sul contabiliza 1.476.135 infeções do novo coronavírus, 46.290 óbitos por Covid-19, e 69.641 casos ativos da doença pandémica, segundo as autoridades da saúde sul-africanas.O número de recuperações ascende a 1.360.204 milhões de pessoas, representando uma taxa de recuperação de 92 por cento, refere o Ministério da Saúde da África do Sul.

Estimativa de dez por cento de eficácia

O estudo, realizado pela Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e ainda não revisto pelos pares, diz que esta“Nos resultados que agora descrevemos em relação à variante, a estimativa é de dez por cento. Isso está longe da marca de 60 por cento e, mesmo que o estudo fosse maior, é improvável que se obtenha uma eficácia de 40 a 50 por cento”, afirmou Shabir Madh, da Universidade de Witwatersrand.No entanto, os cientistas têm alguma esperança de que – em teoria- a vacina da Oxford/AstraZeneca ofereça uma proteção significativa nas infeções graves.Para Shabir Madh, “Shabir Madh recorda que a vacina da Johnson & Johnson usa uma “tecnologia semelhante” à da Oxford-AstraZeneca.“Extrapolando isso, ainda há esperança que a vacina da AstraZeneca possa ter uma eficácia tão boa como a da Johnson & Johnson”, afirmou.Segundo o professor da Universidade Witwatersrand, “Sobre a possibilidade de adiar a segunda dose, Shabir Madh recorda que a vacina da Oxford após uma única dose era de 75 por cento antes do surgimento da variante sul-africana.

Doses de reforço

O ministro da Saúde do Reino Unido, Edward Argar, reconheceu que haveria a necessidade de doses de reforço.

“O vírus vai sempre tentar enganar-nos. Nós apenas temos que nos certificar de que avançamos no jogo e o superamos”, afirmou o governante à Sky News.



Os últimos dados revelam que foram reportados no Reino Undo 147 casos de infeção pela variante sul-africana.



Segundo Argar, “não há evidencias que esta vacina não seja eficaz na prevenção de hospitalização, doenças graves e mortes, que é o que procuramos com as vacinas”.”, acrescentou.O ministro da Saúde do Reino Unido reconheceu o perigo de que as novas variantes do SARS-CoV-2 se possam desenvolver com uma resistência semelhante, reduzindo assim a eficácia do programa de vacinação. O que vai obrigar a comunidade científica a ficar um passo à frente no futuro.