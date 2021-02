Vacina da Oxford tem "eficácia reduzida" contra a variante sul-africana

O estudo da Universidade de Witwatersrand, da África do Sul, e da Universidade de Oxford demonstrou que a vacina da AstraZeneca tem “pouca eficácia” contra a variante sul-africana, segundo avançou o Finantial Times no sábado.”, disse um porta-voz da AstraZeneca em resposta à notícia doO porta-voz avançou ainda que, uma vez que os indivíduos [que participaram no estudo] eram predominantemente adultos jovens e saudáveis”.A farmacêutica diz, porém, acreditar que a sua vacina seja eficaz na proteção contra doenças graves derivadas da infeção por Covid-19, uma vez que os anticorpos neutralizantes detetados são equivalentes aos de outras vacinas que comprovaram eficácia contra doenças graves.Apesar disso, o jornal afirma que nenhum dos mais de dois mil voluntários que participaram neste estudo foi hospitalizado ou morreu.

O ensaio clínico, que envolveu 2026 participantes, ainda não foi revisto e, segundo o Finantial Times, deve ser publicado na próxima segunda-feira.

Michael Head, investigador na Universidade de Southampton, no Reino Unido, considera que se a vacina tiver menos eficácia contra doenças leves, mas tiver bons resultados contra doenças graves, ainda seria “ um resultado muito bom ”.”, disse o investigador à BBC.O porta-voz da AstraZeneca afirmou que, em conjunto com a Universidade de Oxford, já começaram “a adaptar a vacina contra esta variante e irão avançar rapidamente no desenvolvimento clínico para que esteja pronta para entrega no outono, caso seja necessário”.

Vacina eficaz contra variante britânica

A notícia que dá conta da eficácia reduzida da vacina da Oxford contra a variante sul-africana surgiu um dia depois de a farmacêutica ter anunciado que a mesma é efetiva na proteção contra a nova variante britânica do SARS-CoV-2.Cientistas da instituição britânica que criaram a substância apontam para umDesde que surgiu, o vírus SARS-CoV-2 tem-se multiplicado em novas variantes. Os cientistas explicam que é normal que os vírus sofram pequenas alterações ou mutações na sua genética à medida que se reproduzem.No entanto,No geral, os cientistas acreditam que as vacinas, que foram projetadas para versões anteriores da Covid-19, possam ser eficazes contra estas novas estirpes, embora não seja claro o nível de sucesso na prevenção da doença. As farmacêuticas procuram, por isso, melhorar as suas vacinas para garantir que continuam a mostrar resultados positivos contra as novas variantes.

Os primeiros resultados sugerem que a vacina Pfizer-BioNTech protege contra as novas variantes. A empresa biotecnológica norte-americana Moderna também anunciou que a sua vacina mantém a eficácia contra as variantes britânica e sul-africana.