Astronauta que adoeceu na Estação Espacial Internacional já regressou à Terra

O astronauta da Estação Espacial Internacional (EEI) que teve de ser evacuado por razões médica chegou hoje a terra, juntamente com outros três tripulantes.

Lusa /
NASA via Reuters

A missão teve de ser interrompida, mais de um mês antes do previsto, face àquela que é a primeira evacuação médica da agência espacial dos EUA (NASA).

A SpaceX guiou a cápsula com os quatro astronautas até à sua aterragem durante a madrugada no oceano Pacífico, perto de San Diego, menos de 11 horas após os astronautas terem saído da EEI.

"É tão bom estar em casa", disse a comandante da cápsula, a astronauta da NASA Zena Cardman,.

Foi um final inesperado para uma missão que começou em agosto e deixou o laboratório orbital com apenas um norte-americano e dois russos a bordo.

A NASA e a SpaceX disseram que vão tentar antecipar o lançamento de uma nova tripulação de quatro pessoas, previsto para meados de fevereiro.

Zena Cardman e Mike Fincke, da NASA, foram acompanhados no regresso pela japonesa Kimiya Yui e pelo russo Oleg Platonov.

As autoridades recusaram-se a identificar o astronauta que tem problemas de saúde ou a explicar o que aconteceu, alegando sigilo médico.

Embora o astronauta estivesse estável em órbita, a NASA queria que regressasse à Terra o mais rapidamente possível para receber os cuidados adequados e fazer exames de diagnóstico.

A entrada na atmosfera e a aterragem no mar não exigiram alterações ou acomodações especiais, disseram as autoridades, e o navio de recuperação tinha a bordo a sua equipa habitual de especialistas médicos.

A NASA enfatizou, na última semana, que a situação não era uma emergência.

O astronauta adoeceu ou ficou ferido 07 de janeiro, o que levou a NASA a cancelar a caminhada espacial de Cardman e Fincke no dia seguinte e, consequentemente, ao regresso antecipado.

Foi a primeira vez que a NASA interrompeu um voo espacial por motivos médicos. Os russos já o tinham feito há décadas.

