Astronauta que adoeceu na Estação Espacial Internacional já regressou à Terra
O astronauta da Estação Espacial Internacional (EEI) que teve de ser evacuado por razões médica chegou hoje a terra, juntamente com outros três tripulantes.
A missão teve de ser interrompida, mais de um mês antes do previsto, face àquela que é a primeira evacuação médica da agência espacial dos EUA (NASA).
A SpaceX guiou a cápsula com os quatro astronautas até à sua aterragem durante a madrugada no oceano Pacífico, perto de San Diego, menos de 11 horas após os astronautas terem saído da EEI.
"É tão bom estar em casa", disse a comandante da cápsula, a astronauta da NASA Zena Cardman,.
Foi um final inesperado para uma missão que começou em agosto e deixou o laboratório orbital com apenas um norte-americano e dois russos a bordo.
A NASA e a SpaceX disseram que vão tentar antecipar o lançamento de uma nova tripulação de quatro pessoas, previsto para meados de fevereiro.
Zena Cardman e Mike Fincke, da NASA, foram acompanhados no regresso pela japonesa Kimiya Yui e pelo russo Oleg Platonov.
As autoridades recusaram-se a identificar o astronauta que tem problemas de saúde ou a explicar o que aconteceu, alegando sigilo médico.
Embora o astronauta estivesse estável em órbita, a NASA queria que regressasse à Terra o mais rapidamente possível para receber os cuidados adequados e fazer exames de diagnóstico.
A entrada na atmosfera e a aterragem no mar não exigiram alterações ou acomodações especiais, disseram as autoridades, e o navio de recuperação tinha a bordo a sua equipa habitual de especialistas médicos.
A NASA enfatizou, na última semana, que a situação não era uma emergência.
O astronauta adoeceu ou ficou ferido 07 de janeiro, o que levou a NASA a cancelar a caminhada espacial de Cardman e Fincke no dia seguinte e, consequentemente, ao regresso antecipado.
Foi a primeira vez que a NASA interrompeu um voo espacial por motivos médicos. Os russos já o tinham feito há décadas.