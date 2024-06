Ataque à faca no leste da China fere mãe e filho japoneses e uma cidadão chinesa

O ataque ocorreu junto a um autocarro que transportava estudantes de uma escola japonesa.

O ataque, que teve lugar nas imediações da escola, não pôs em perigo a vida das vítimas japonesas, que foram levadas para um centro médico para tratamento. No entanto, a mulher de nacionalidade chinesa, que estava encarregada da segurança do transporte escolar, também ficou ferida e o seu estado é crítico.

A criança, em idade pré-escolar, e a sua mãe estavam à espera do autocarro escolar quando foram surpreendidas pelo ataque, segundo o Nikkei. A paragem de autocarro situa-se numa zona residencial a cerca de um quilómetro a norte da escola japonesa.

As autoridades detiveram o suspeito, que está a ser investigado.

Em resposta ao incidente, o Consulado Geral do Japão em Xangai reforçou as medidas de segurança e pediu às autoridades locais que evitem futuros incidentes e cooperem com a investigação em curso.