Ataque a tiro em escola secundária no Canadá faz "várias vítimas"

O sargento Kris Clark, da Polícia Montada Real Canadiana, confirmou numa mensagem de texto enviada à Canadian Press que há vítimas na Escola Secundária de Tumbler Ridge, na região de Peace, na Colúmbia Britânica, numa situação que o agente descreveu de "atirador ativo".

A mesma fonte não precisou quantas pessoas se encontravam envolvidas, nem o número de feridos ou gravidade dos ferimentos.

A polícia canadiana tinha informado antes que um suspeito parecia estar morto, mas os agentes estavam ainda a tentar determinar se existia um segundo suspeito envolvido.

As autoridades pediram aos residentes da pequena cidade de Tumbler Ridge, com uma população de cerca de 2.400 pessoas, para permanecerem dentro de casa, e disseram que estavam a chegar reforços policiais de áreas vizinhas.

O portal na internet do governo provincial indica que a escola secundária de Tumbler Ridge tem 175 alunos do 7.º ao 12.º ano.