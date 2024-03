Ataque aéreo em Gaza mata 20 pessoas que esperavam ajuda humanitária

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, garante que o ataque ocorreu perto de um hospital. Esta unidade médica é o local designado para entrega de ajuda humanitária da ONU destinada ao norte da Faixa de Gaza.





O Hamas garante que 20 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas. Sem avançarem quaisquer detalhes, as forças militares de Israel garantem que estão a averiguar o que aconteceu, mas adiantam que os relatos da imprensa são errados.







A agência de notícias palestiniana Wafa conta que drones israelitas e aviões de combate “lançaram rajadas de tiros contra uma multidão de pessoas que esperava pela entrega de alimentos e fornecimento de ajuda humanitária".





O Ministério da Saúde, do Hamas, adianta que as autoridades estão ainda a recolher corpos e retirar feridos do local, pelo que o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas.







No final de fevereiro, 118 habitantes de Gaza morreram, depois de soldados israelitas terem disparado contra uma multidão em busca de comida, no que ficou conhecido como