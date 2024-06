Ataque ao Capitólio. Supremo dos EUA rejeita pedido de Bannon para adiar entrada na prisão

“O pedido de libertação pendente de recurso apresentado ao presidente do Supremo Tribunal e por ele [Bannon] encaminhado para o Tribunal é negado”, pode ler-se, na breve nota divulgada.



Bannon terá de entrar na prisão antes de 1 de julho, conforme determinado por um juiz federal em Washington a 6 de junho. Ou seja, tem de se apresentar para ser detido na próxima segunda-feira e cumprir a pena de quatro meses.



Bannon foi condenado em outubro de 2022 por se ter recusado a comparecer perante a comissão que investigava o ataque ao Capitólio, quando o Congresso dos EUA certificava a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump nas eleições presidenciais de 2020.



Os advogados do ideólogo de direita invocaram o "trabalho significativo de Bannon como conselheiro da atual campanha eleitoral", de Trump, para evitar a prisão. Recorde-se que Bannon é um dos dois membros do círculo íntimo de Trump que enfrenta processos judiciais por não participar na investigação do Congresso.



O segundo, o ex-assessor do ex-presidente na Casa Branca Peter Navarro, entrou na prisão em março passado para cumprir mais uma pena de quatro meses.



A comissão queria que Bannon testemunhasse porque acreditava que tinha algum conhecimento prévio sobre o que iria acontecer em 06 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiantes de Trump invadiram o Congresso para tentar impedir a certificação da vitória eleitoral de Biden. Da insurreição resultaram cinco mortes e quase 140 policiais feridos.



Bannon, que denunciou todo o processo como uma perseguição para o silenciar nas vésperas das eleições de novembro próximo - nas quais Trump e Biden se voltarão a encontrar, quatro anos depois – deverá passar a sua pena de quatro meses numa prisão de baixa segurança em Danbury, Connecticut.



Afastado dos olhos do público após o fim da administração Trump, Bannon é mais conhecido pelo seu podcast "The War Room" ('Sala de Guerra'), que descreveu mais como um "centro de comando militar para a guerra de informação" e dedicou os seus esforços a impulsionar campanhas eleitorais mais locais, como a do republicano ultraconservador Bob Good para o estado da Virgínia.