Ataque armado faz quatro mortos no Equador

O ataque ocorreu nos subúrbios da cidade costeira de Manta, quando as vítimas estavam reunidas à porta de uma casa e foram surpreendidas por homens armados, que dispararam.

Os feridos, incluindo uma mulher grávida, encontram-se em situação estável, declarou o subchefe da polícia de Manta, Sebastián Redrobrán.

O responsável disse que, no local do crime, foi encontrado um papel, que será investigado. Este papel, publicado pela imprensa local nas redes sociais, terá supostamente a assinatura do grupo criminoso Los Pepes, segundo escreveu a agência de notícias espanhola Efe.

Cinquenta e cinco cartuchos de balas foram encontrados no local do massacre.

Os autores fugiram no mesmo veículo em que chegaram e, mais tarde, incendiaram-no noutra zona da cidade para evitar que a polícia os localizasse.

Um acontecimento semelhante teve lugar no domingo à noite, no norte da cidade costeira Guayaquil, onde oito pessoas foram mortas.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou em 2024 que o país estava a passar por "um conflito interno armado", declarando estado de emergência para combater os gangues do crime organizado, a principal causa da escalada de violência e insegurança no país.

Noboa tem renovado o estado de emergência nas províncias mais afetadas pela insegurança, incluindo Guayas, para que as autoridades de segurança possam reforçar os objetivos de conter a violência.