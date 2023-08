Ataque com drones na região russa de Belgorod provocou três mortos

"Três civis foram mortos na aldeia de Lavy, no distrito de Valuysk", escreveu o governador regional, Vyacheslav Gladkov, no Telegram.



"Ontem à noite [terça-feira], a defesa aérea abateu um drone no bairro de Mojaiski, na região de Moscovo. O segundo drone atingiu um edifício em construção na cidade", declarou Sergei Sobyanin na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que, segundo as primeiras informações, não houve vítimas.



O território russo tem sido alvo de ataques de drones quase diariamente. Na madrugada de terça-feira, dois aparelhos foram abatidos sobre a região de Moscovo, nomeadamente em Krasnogorsk, a noroeste da capital, onde as janelas de um edifício foram destruídas.



Durante o verão, foram destruídas aeronaves sobre a zona comercial de Moscovo e, em maio, dois drones foram abatidos perto do Kremlin.



