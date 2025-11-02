Mundo
Ataque com faca em Inglaterra. Testemunhas descrevem momentos de pânico e caos
Várias pessoas foram esfaqueadas na noite de sábado, num comboio em Cambridge, no Reino Unido. Ficaram feridas dez pessoas, estando nove hospitalizadas em estado grave. A polícia britânica já deteve dois suspeitos, ambos britânicos, e está agora a investigar as circunstâncias do ataque. Não há, contudo, indícios de que tenha sido um ataque terrorista.
"Dez pessoas foram levadas ao hospital, sendo que nove delas sofreram ferimentos graves", esclarece o comunicado da Polícia de Transportes Britânica, que acrescenta que “este incidente foi declarado grave e a Polícia Antiterrorista está a apoiar a nossa investigação, enquanto trabalhamos para estabelecer todas as circunstâncias e motivações para este incidente”.
O primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, reagiu e considerou o ataque "profundamente preocupante".
O comboio de alta velocidade tinha como destino Londres e o alerta foi dado pelos passageiros. Quem testemunhou este ataque descreve cenas de pânico e confusão.
A polícia e os serviços de emergência foram mobilizados para a estação de Huntingdon, na região de Cambrigde, onde o comboio acabou por parar.
Por causa deste incidente, há viagens de comboio interrompidas e são esperados constrangimentos até segunda-feira. A London North Eastern Railway, ou LNER, que opera os serviços da East Coast Mainline no Reino Unido, confirmou que o incidente ocorreu num dos seus comboios e pediu aos passageiros que não viajassem devido a "grandes perturbações".
A Polícia de Transportes Britânica, que liderou a resposta, uma vez que é responsável pelas questões de segurança nos comboios, disse que "várias pessoas" foram esfaqueadas no comboio de Doncaster para Londres King's Cross, quando este se dirigia para Huntingdon. Não forneceu um motivo para o ataque.
Numa conferência de imprensa este domingo de manhã, a Polícia de Transporte Britânica anunciou de que não há indícios de que se trate de um ataque terrorista. As autoridades consideram que ainda é cedo, apesar disso, para perceber as causas do incidente.
As autoridades indicam também que há dois detidos sob suspeita de homicídio na forma tentada. Homens e ambos com nacionalidade britânica.
As autoridades indicam também que há dois detidos sob suspeita de homicídio na forma tentada. Homens e ambos com nacionalidade britânica.
As causas das agressões ainda estão a ser investigadas, num trabalho que conta com a participação da Polícia Contraterrorista, mas o ministro da Defesa, John Healey, já disse que tudo indica que terá sido um incidente isolado.
O primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, reagiu e considerou o ataque "profundamente preocupante".
O comboio de alta velocidade tinha como destino Londres e o alerta foi dado pelos passageiros. Quem testemunhou este ataque descreve cenas de pânico e confusão.
A polícia e os serviços de emergência foram mobilizados para a estação de Huntingdon, na região de Cambrigde, onde o comboio acabou por parar.
Por causa deste incidente, há viagens de comboio interrompidas e são esperados constrangimentos até segunda-feira. A London North Eastern Railway, ou LNER, que opera os serviços da East Coast Mainline no Reino Unido, confirmou que o incidente ocorreu num dos seus comboios e pediu aos passageiros que não viajassem devido a "grandes perturbações".
A Polícia de Transportes Britânica, que liderou a resposta, uma vez que é responsável pelas questões de segurança nos comboios, disse que "várias pessoas" foram esfaqueadas no comboio de Doncaster para Londres King's Cross, quando este se dirigia para Huntingdon. Não forneceu um motivo para o ataque.
Duas pessoas foram presas na estação, que fica a cerca de 120 quilómetros a norte de Londres.
C/agências