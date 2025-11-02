Ataque com faca em Inglaterra. Testemunhas descrevem momentos de pânico e caos





Numa conferência de imprensa este domingo de manhã, a Polícia de Transporte Britânica anunciou de que não há indícios de que se trate de um ataque terrorista. As autoridades consideram que ainda é cedo, apesar disso, para perceber as causas do incidente.



As autoridades indicam também que há dois detidos sob suspeita de homicídio na forma tentada. Homens e ambos com nacionalidade britânica.







As causas das agressões ainda estão a ser investigadas, num trabalho que conta com a participação da Polícia Contraterrorista, mas o ministro da Defesa, John Healey, já disse que tudo indica que terá sido um incidente isolado.

Duas pessoas foram presas na estação, que fica a cerca de 120 quilómetros a norte de Londres.





C/agências

, esclarece o comunicado da Polícia de Transportes Britânica, que acrescenta que “O comboio de alta velocidade tinha como destino Londres e o alerta foi dado pelos passageiros.A polícia e os serviços de emergência foram mobilizados para a estação de Huntingdon, na região de Cambrigde, onde o comboio acabou por parar.Por causa deste incidente, há viagens de comboio interrompidas e são esperados constrangimentos até segunda-feira. A London North Eastern Railway, ou LNER, que opera os serviços da East Coast Mainline no Reino Unido, confirmou que o incidente ocorreu num dos seus comboios e pediu aos passageiros que não viajassem devido a "grandes perturbações".