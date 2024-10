Ataque com rockets no norte de Israel faz três feridos

Até agora este ataque em particular não foi reivindicado, mas as milícias pró-iranianas do Iraque reivindicaram ter atacado "três objetivos vitais" no norte, sem detalhar o local.



As equipas de emergência indicaram que estão a tratar "10 pessoas com sintomas de ansiedade" e três feridos foram transportados para o Centro Médico da Galileia.



Pelo menos um projétil atingiu o último andar de um edifício aparentemente residencial de Deir al Asad, segundo vídeos gravados por civis que mostram estragos no telhado.



Hoje de manhã, as sirenes antiaéreas soaram mais de 10 vezes no norte de Israel e na cidade portuária de Haifa, a terceira maior do país.



"Após as sirenes que soaram nas áreas da baía de Haifa, Carmel e HaAmakim foram identificados dois projéteis que atravessavam o Líbano para território israelita", informou o exército. Um dos projéteis foi intercetado e outro caiu em espaço aberto.



Pouco antes, tinha sido intercetado um outro projétil que chegou a território israelita pela zona de Adamit, no noroeste do país.



Na sexta-feira dois soldados israelitas morreram e 24 ficaram feridos no norte de Israel num ataque com um `drone`, reivindicado por milícias pró-iranianas do Iraque.



Os ataques na fronteira de Israel com o Líbano têm aumentado nas últimas semanas em resposta às operações militares israelitas no país vizinho, com bombardeamentos constantes no sul, no vale de Bekaa e na capital, Beirute.



Desde o início da ofensiva no Líbano, que Israel diz ter como alvo posições do movimento pró-iraniano Hezbollah, já foram mortas quase 2.000 pessoas e 1,2 milhões foram obrigadas a abandonar as suas casas.