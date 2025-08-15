Ataque de "drone" ucraniano mata mulher na região russa de Kursk

"Um `drone` inimigo atacou durante a noite um edifício" num bairro de Kursk, incendiando os andares superiores, escreveu o governador da região com o mesmo nome, Alexandre Khinshtein, na plataforma de mensagens Telegram.

Uma mulher de 45 anos morreu e 10 pessoas ficaram feridas, incluindo um adolescente, referiu Khinshtein, acrescentando que vários edifícios vizinhos, bem como uma escola, foram danificados.

A região de Kursk foi alvo, no verão de 2024, de uma ofensiva das forças ucranianas, que conquistaram mais de mil quilómetros quadrados de território russo, antes de serem definitivamente expulsas em abril de 2025.

Após a Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev começou a responder com ataques com `drones` a infraestruturas russas localizadas a centenas de quilómetros da fronteira.

Este novo ataque ocorre poucas horas antes da cimeira de hoje entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, no Alasca, nos Estados Unidos.

À medida que esta reunião se aproxima, a Ucrânia enfrenta uma pressão militar cada vez mais forte. Na quinta-feira, ordenou nova retirada de famílias numa zona da região de Donetsk (leste), uma vez que o exército russo tem avançado rapidamente nos últimos dias.