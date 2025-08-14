Em direto
Encontro entre Trump e Putin no Alasca. O que esperar?

por Antena 1

É uma reunião com o potencial de acabar com uma guerra que já dura há mais de três anos e meio. O encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin acontece já na sexta-feira, no Alasca, para discutir os termos da paz na Ucrânia.

O jornalista Yevgueny Mouravich, correspondente da RTP em Moscovo, dá conta das expectativas do Kremlin para este que será o primeiro encontro entre os dois presidentes desde que Trump regressou à Casa Branca.

O mundo aguarda por esta reunião entre Putin e Trump.

