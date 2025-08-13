Trump ameaça Putin com "consequências muito graves" caso não aceite cessar-fogo na Ucrânia

"Tivemos uma conversa muito boa... O presidente Zelensky estava na chamada. Eu daria uma nota 10, muito amigável", afirmou Donald Trump numa conferência de imprensa em Washington, após a reunião virtual sobre a Ucrânia com os líderes europeus e o Volodymyr Zelensk.





"Se a primeira (reunião com Putin) correr bem, teremos uma segunda rapidamente. Gostaria de fazê-lo quase imediatamente, e teremos uma segunda reunião rápida entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e eu, se eles quiserem que eu esteja presente", declarou.





Questionado sobre se Moscovo enfrentaria consequências por não concordar em cessar a guerra na Ucrânia, Trump respondeu: "Sim, enfrentará". Sem especificar qual seria a retaliação, alertou que "haverá, não preciso dizer, haverá consequências muito graves".

Presença da NATO na agenda de Moscovo





A dois dias da cimeira entre Putin e Trump em Anchorage, no Alasca, a Rússia quer associar a redução da presença das tropas da NATO às negociações sobre a Ucrânia, de acordo com o primeiro-ministro polaco.





"Temos ouvido nos últimos dias que os russos gostariam muito de incluir nas conversações sobre o futuro da Ucrânia discussões sobre a redução da presença da NATO, por exemplo, na Polónia", afirmou Donald Tusk, esta quarta-feira aos jornalistas.



"É por isso que é tão importante que construamos um grupo de Estados forte e unido, tanto em relação à Rússia, como em relação a outros aliados, como os Estados Unidos", defendeu.



