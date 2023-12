Ataque em França. Um morto e dois feridos, agressor "zangado com o que se passa em Gaza"

O agressor, filho de pais iranianos mas de nacionalidade francesa, era conhecido das autoridades por comportamentos radicais. O atacante terá gritado "Deus é grande" antes de ser detido pela polícia, logo pouco depois do ataque.



Justificou os atos a dizer que "não suportava mais ver muçulmanos a morrer, tanto no Afeganistão como na Palestina". E acusou a França de ser "cúmplice do que Israel está a fazer".



As informações foram avançadas pelo ministro do Interior.