Ataque em Jerusalém terá consequências graves, adverte Israel

"Entristece-me o assassínio atroz de seis civis inocentes às mãos de malfeitores no ataque terrorista desta manhã em Jerusalém", escreveu Katz nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.

Katz afirmou que as forças de segurança israelitas vão agir "em todos os lugares contra o terrorismo".

"Assim como o terrorismo palestiniano foi derrotado no campo terrorista de Jenin e no norte da Samaria, em breve o mesmo será feito noutros campos terroristas", afirmou, usando o nome bíblico para se referir à Cisjordânia.

Também traçou um paralelo com as recentes operações militares em grande escala contra campos de refugiados nos Territórios Palestinos Ocupados, justificadas pelas autoridades israelitas como parte da luta contra o terrorismo.

"Aqueles que apoiam e dirigem o terrorismo pagarão o preço total" das suas ações, disse Katz.

O ministro expressou condolências aos familiares das vítimas mortais do ataque, entre as quais se encontra um homem nascido em Espanha, e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

O ataque foi executado por dois palestinianos que abordaram um autocarro no cruzamento de Ramot, após o que abriram fogo contra os passageiros antes de serem abatidos por um membro das forças de segurança e um civil armado, segundo a polícia israelita.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, salientou que o país estava "numa enorme guerra contra o terrorismo em todas as frentes" e prometeu uma resposta das forças de segurança ao ataque.

O grupo extremista palestiniano Hamas, que enfrenta uma ofensiva militar israelita desde que atacou Israel em 07 de outubro de 2023, aplaudiu a "heroica operação" realizada por "dois combatentes da resistência palestiniana".