Ataque israelita mata trabalhadores de ONG em Gaza

, disse a ONG, num comunicado esta terça-feira, clarificando queSegundo a organização,, lê-se ainda no comunicado.A presidente- executiva da WCK afirmou também que a caravana humanitária seguia numa “zona sem conflitos”.

“Este não é apenas um ataque contra a WCK, é um ataque a organizações humanitárias que aparecem nas situações mais terríveis em que os alimentos são usados como arma de guerra. Isso é imperdoável”, acrescentou Erin Gore.

Na segunda-feira à noite, já a porta-voz da ONG tinha confirmado, nas redes sociais que “membros da equipa da World Central Kitchen foram mortos num ataque das Forças de Defesa de Israel enquanto trabalhavam para apoiar os nossos esforços humanitários de entrega de alimentos em Gaza”., sublinhou Linda Roth, na mesma publicação.TambémOs primeiros dados avançados pelo Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, indicavam que tinham sido mortos quatro funcionários da ONG e um motorista palestiniano, depois de terem ajudado a entregar alimentos no território.

Ataque israelita investigado

O exército de Israel anunciou já esta terça-feira que vai abrir uma investigação à morte dos trabalhadores internacionais da organização de ajuda humanitária, no que denominou de presumível ataque israelita na Faixa de Gaza., anunciou através da rede social X.

O exército israelita garantiu que tem feito “grandes esforços” para permitir o acesso e a passagem segura da ajuda humanitária à Faixa de Gaza, trabalhando “em plena cooperação e coordenação” com a World Central Kitchen “para apoiar os esforços para fornecer alimentos e ajuda humanitária aos residentes da Faixa de Gaza".





De acordo com o portal das autoridades militares de Israel, será ativado o Mecanismo de Apuramento de Factos e Avaliação, um órgão chefiado por um major-general israelita, encarregado de fornecer o máximo de informações para decidir se deve ser aberta uma investigação criminal sobre o incidente mortal ocorrido durante os combates. Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, veio admitir que o exército abateu "sem querer" os sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen.





Imagens recentemente publicadas nas redes sociais mostram que um dos veículos da organização WCK apresenta danos no tejadilho, o que sugere que poderá ter sido atingido por um ataque aéreo.



O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que falou pessoalmente com o cozinheiro espanhol José Andrés, fundador do grupo humanitário, para expressar as condolências pela morte dos trabalhadores.



"Vamos abrir um inquérito para analisar este grave incidente. Isto vai ajudar a reduzir o risco de um acontecimento semelhante" no futuro, afirmou, acrescentando que o sucedido está a ser analisado "ao mais alto nível". A comunidade internacional está a condenar o ataque israelita à caravana humanitária em Gaza.

Os Estados Unidos admitiram estar “profundamente preocupados” com o ataque e pediram a Israel que investigue rapidamente o sucedido. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, frisou na rede social X queTambém o primeiro-ministro da Austrália ao confirmar que um dos mortos, Zomi Frankcom, era um cidadão australiano garantiu que o país irá "procurar averiguar as responsabilidades" pelo ataque.", disse David Cameron nas redes sociais.

"É essencial que os trabalhadores humanitários estejam protegidos e possam realizar o seu trabalho. Apelamos a Israel para investigar imediatamente e fornecer uma explicação completa e transparente do que aconteceu”.

O comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) lamentou também a morte de sete trabalhadores da organização não-governamental, lembrando queAlém disso, é uma das duas ONG ativamente envolvidas na entrega de ajuda humanitária a Gaza por barco, a partir de Chipre, tendo estado envolvida na construção de um cais temporário.Os navios de ajuda que chegaram na segunda-feira transportaram cerca de 400 toneladas de alimentos e mantimentos num carregamento organizado pelos Emirados Árabes Unidos e pela World Central Kitchen. Em março um navio entregou 200 toneladas de ajuda numa operação piloto e o exército israelita esteve envolvido na coordenação de ambas as entregas.