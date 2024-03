Ataque na Rússia. Ucrânia nega qualquer envolvimento

, vincou Mykhaïlo Podoliak, conselheiro da Presidência ucraniana, no Telegram. "A Ucrânia nunca utilizou métodos de guerra terroristas".Para Kiev, "é importante levar a cabo operações de combate eficazes e ações ofensivas para destruir o exército russo" e pôr fim à invasão, acrescentou o responsável.Mais tarde, os serviços secretos ucranianospara culparem a Ucrânia e justificarem assim uma "escalada" da guerra."O ataque terrorista em Moscovo foi uma provocação planeada e deliberada pelos serviços secretos russos sob as ordens de (Vladimir) Putin. O seu objetivo é justificar ataques ainda mais duros contra a Ucrânia e a mobilização total na Rússia", asseguraram os serviços de informação militar ucranianos (GUR), acrescentando que o ataque "deve ser entendido como uma ameaça de Putin para escalar e prolongar a guerra".Esta tese foi contrariada pouco depois, quandodo ataque.“[Os combatentes do autoproclamado Estado Islâmico] atacaram uma grande concentração (...) nos arredores da capital russa, Moscovo”, declarou este grupo numa das suas contas do Telegram.O grupo "regressou depois em segurança à sua base", refere a mensagem.

Portugal apelidou ataque de “horrendo”

As reações ao episódio desta sexta-feira junto a Moscovo foram chegando de vários países nas horas seguintes. Em Portugal,e que “ataques contra civis são sempre inaceitáveis”, enviando as condolências às famílias das vítimas.

Numa nota também na rede X, a Embaixada de Portugal em Moscovo aconselhou os cidadãos portugueses a evitar a zona da sala de concertos e "a seguir as instruções das autoridades locais".





Também o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres veio dizer que este "condena veementemente" o ataque em Moscovo.



Um porta-voz da União Europeia afirmou quecom o "ataque terrorista" em Moscovo.Em comunicado, o Governo brasileiro expressou "repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo" e expressou "condolências aos familiares das vítimas"."O Brasil manifesta a sua solidariedade ao povo e ao Governo da Rússia e reitera o seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo", acrescenta.Já o líder checheno, Ramzan Kadyrov, veio "condenar veementemente este ato de violência, brutalidade e imprudência contra civis".O Ministério francês dos Negócios Estrangeiros também reagiu, falando em imagens "terríveis" vindas de Moscovo e dizendo que "estes atos odiosos" devem ser esclarecidos.A Casa Branca disse, por sua vez, quee que os seus pensamentos estão com as vítimas."Os americanos em Moscovo devem ficar onde estão após o tiroteio", alertou Washington, que disse ainda não haver qualquer indicação de que a Ucrânia esteja envolvida neste episódio.

A embaixada dos EUA na Rússia tinha avisado no início deste mês que "extremistas" tinham planos iminentes para um ataque em Moscovo. Esse alerta foi lançado horas depois de o Serviço Federal de Segurança da Rússia ter avançado que impediu um ataque do autoproclamado Estado Islâmico a uma sinagoga da capital russa.

A Legião da Liberdade da Rússia, um grupo de combatentes russos anti-Kremlin sediado na Ucrânia que realiza regularmente incursões armadas nas regiões fronteiriças russas, veio negar qualquer envolvimento no ataque a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo., assegurou o grupo no Telegram, acusando "o regime terrorista de Putin" de ter "preparado" esta "provocação sangrenta", bem como a sua "cobertura mediática".