Tiroteio e explosões em sala de concertos perto de Moscovo

Segundo as agências, há registo de duas explosões e um incêndio no edifício onde ocorreu o tiroteio. A polícia já está no local do incidente, assim como mais de 70 ambulâncias e um helicóptero que tenta extinguir as chamas.





Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o edifício em chamas. Outros vídeos mostram pessoas no chão, rodeadas de sangue.







Um outro vídeo mostra homens armados a disparar repetidamente sobre civis aos gritos, entre os quais crianças, na entrada do edifício. Um dos atiradores terá escapado e sido detido.

"Cerca de uma centena de pessoas foram retiradas da cave do edifício pelos bombeiros. Estão em curso trabalhos para resgatar as pessoas no telhado do edifício, utilizando equipamento de elevação", declarou o Ministério das Situações de Emergência de Moscovo na plataforma Telegram.





Segundo a agência RIA, esse mesmo telhado começou entretanto a ceder.







Os investigadores russos anunciaram a abertura de uma investigação ao que apelidam de "ato terrorista". "O Comité de Investigação russo abriu um processo criminal ao ato terrorista na região de Moscovo", escreveu no Telegram o organismo responsável pelas principais investigações criminais do país.





A diplomacia russa também já condenou o "atentado terrorista sangrento" e pediu a "toda a comunidade internacional" que condene "este crime odioso".



Ucrânia "não tem nada a ver" com tiroteio, diz Kiev



O ex-presidente russo, Dmitri Medvedev, disse entretanto que a Rússia "destruirá" os líderes ucranianos caso se confirme que são responsáveis pelo ataque.



"Se for estabelecido que são terroristas do regime de Kiev... todos devem ser encontrados e destruídos impiedosamente como terroristas. Incluindo os líderes do Estado que cometeram tal atrocidade", afirmou na rede Telegram Medvedev, também número dois do Conselho de Segurança Nacional e conhecido pelas suas declarações radicais.







Mykhaïlo Podoliak, conselheiro da Presidência ucraniana, veio já frisar que a Ucrânia "não tem absolutamente nada a ver" com o tiroteio em Moscovo, descrevendo-o como um "ato terrorista".



"Sejamos claros, a Ucrânia não tem absolutamente nada a ver com estes acontecimentos", vincou Podoliak no Telegram. "A Ucrânia nunca utilizou métodos de guerra terroristas".



Para Kiev, "é importante levar a cabo operações de combate eficazes e ações ofensivas para destruir o exército russo" e pôr fim à invasão, acrescentou o responsável. O aeroporto de Vnukovo, perto de Moscovo, anunciou entretanto que aumentou as medidas de segurança.



A Legião da Liberdade da Rússia, um grupo de combatentes russos anti-Kremlin sediado na Ucrânia que realiza regularmente incursões armadas nas regiões fronteiriças russas, também negou qualquer envolvimento no ataque a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo.



"A Legião da Liberdade não combate civis russos", assegurou o grupo no Telegram, acusando "o regime terrorista de Putin" de ter "preparado" esta "provocação sangrenta", bem como a sua "cobertura mediática".







O presidente da Câmara Municipal de Moscovo, Sergei Sobyanin, veio já confirmar a morte de várias pessoas no tiroteio e incêndio. "Uma terrível tragédia ocorreu hoje na Crocus City Hall. Apresento as minhas condolências às famílias das vítimas", declarou.







No Telegram, este autarca anunciou que decidiu "cancelar todos os eventos desportivos, culturais e outros eventos em massa" programados para este fim de semana em Moscovo.



As reações internacionais

O ministro português dos Negócios Estrangeiros reagiu ao ataque, escrevendo na rede social X que “as notícias de Moscovo são horrendas” e que “ataques contra civis são sempre inaceitáveis”, enviando as condolências às famílias das vítimas.



As notícias de #Moscovo são horrendas. Ataques contra civis são sempre inaceitáveis. As nossas condolências às famílias das vítimas.

The news from #Moscow is horrific. Attacks against civilians are always unacceptable. Our condolences to the families of the victims. — João Cravinho (@JoaoCravinho) March 22, 2024



Numa nota também na rede X, a Embaixada de Portugal em Moscovo aconselhou os cidadãos portugueses a evitar a zona da sala de concertos e "a seguir as instruções das autoridades locais".







Um porta-voz da União Europeia afirmou que Bruxelas está "chocada e perturbada" com o "ataque terrorista" em Moscovo.







Já o líder checheno, Ramzan Kadyrov, veio "condenar veementemente este ato de violência, brutalidade e imprudência contra civis".







A Casa Branca também já reagiu ao tiroteio, dizendo que as imagens que circulam nos meios de comunicação e redes sociais são "horríveis" e que os seus pensamentos estão com as vítimas.



"Os americanos em Moscovo devem ficar onde estão após o tiroreio", alertou Washington, que disse ainda não haver qualquer indicação de que a Ucrânia esteja envolvida neste episódio.







A embaixada dos EUA na Rússia tinha avisado no início deste mês que "extremistas" tinham planos iminentes para um ataque em Moscovo. Esse alerta foi lançado horas depois de o Serviço Federal de Segurança da Rússia ter avançado que impediu um ataque do autoproclamado Estado Islâmico a uma sinagoga da capital russa.





A Rússia, que não sofre ataques terroristas desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, foi palco de vários graves atentados nos últimos 15 anos.