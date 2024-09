Ataque na Síria atribuído a Israel faz mais de uma dezena de mortos e 40 feridos

De acordo com a agência Sana, o ataque ocorreu em Masyaf, na província de Hama, no domingo à noite, perto das 23h20 horas locais (21h20 em Portugal Continental)., indicou a agência Sana. No primeiro balanço destes ataques, estavam confirmadas sete mortes.Em reação às informações da agência estatal síria,Em declarações à agência Reuters, duas fontes regionais indicaram que o alvo dos ataques foi um centro de investigação militar para a produção de armas químicas.Entretanto,, incluindo oito soldados sírios. Outras 32 ficaram feridas.

De acordo com este observatório, os ataques destruíram instalações militares e científicas ligadas a grupos armados apoiados pelo Irão.





Houve pelo menos “13 explosões violentas” numa zona de Masyaf onde especialistas e grupos pró-iranianos trabalham no desenvolvimento de armas. Os ataques também provocaram danos numa autoestrada, adianta o Observatório Sírio.



Teerão apressou-se a condenar este ataque. O porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros considera que se tratou de um "ataque criminoso" de Israel.







"Condenamos veementemente este ataque criminoso do regime sionista em solo sírio. Consideramos que está na altura dos apoiantes do regime deixarem de o apoiar e armar", afirmou Nasser Kanani.