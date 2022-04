Ataque no metro. Polícia de Nova Iorque procura "pessoa de interesse"

As autoridades referem que estão à procura de um homem identificado como Frank R. James, de 62 anos, que pode estar associado ao ataque que ocorreu na estação de metro da 36ª Rua, em Brooklyn.

Este homem não é apontado como suspeito, mas como "pessoa de interesse", o que significa que a polícia acredita que ele pode ter informações sobre o crime.







Foto: Departamento de Polícia de Nova Iorque





"Estamos a procurar determinar se este homem tem alguma ligação com o tiroteio no metro", disse o chefe de investigadores do Departamento de Polícia de Nova Iorque, James Essig. A chave de uma carrinha foi encontrada no local, o que levou as autoridades a um veículo abandonado que foi alugado por Frank R. James, em Filadélfia. "Estamos a procurar determinar se este homem tem alguma ligação com o tiroteio no metro", disse o chefe de investigadores do Departamento de Polícia de Nova Iorque, James Essig.





De acordo com o, James tem moradas em Wisconsin e Filadélfia e terá publicado dezenas de vídeos nas redes sociais nos últimos anos, com mensagens preconceituosas e críticas, nas quais é referido ode Nova Iorque, Eric Adams.

Detalhes do ataque

Na conferência de imprensa, a polícia precisou alguns momentos do ataque, acrescentando que o agressorA polícia informou que o homem tinha uma"Ele disparou aquela arma pelo menos 33 vezes, atingindo dez pessoas", afirmou Essig. Sete homens e três mulheres foram baleados. Outras 13 pessoas "sofreram lesões relacionadas com a inalação de fumo, queda ou ataque de pânico", esclareceu. De acordo com o, houve 29 feridos."O homem então fugiu do local e os detetives estão a tentar determinar o seu paradeiro", disse Essig.

Os investigadores encontraram a "pistola Glock, três carregadores estendidos palo chão, um machado e uma série de potenciais dispositivos incendiários no local".





Está a ser oferecida uma recompensa de 50 mil dólares (46 mil euros) por informações que levem à prisão do suspeito.





A polícia diz que o atirador tem cerca 1,65 metros de altura e uma constituição correspondente a 77 quilos. Vestia um colete de construção, moletão cinza com capuz e tinha uma máscara de gás. Não se conhece, por agora, as motivações para esta ação.

O ataque aconteceu pouco antes das 8h30 (13h30 em Lisboa) de terça-feira e as autoridades estimam que os ferimentos não sejam graves.O comissário de polícia de Nova Iorque, Keechant Sewell, referiu que o incidente "".As operações de investigação podem ter sido prejudicadas por uma falha no sistema de vigilância da rede de metro. De acordo com oEric Adams, "naquela estação em particular parecia haver algum tipo de mau funcionamento com o sistema de câmaras".