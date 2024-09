"Ataque russo" a cidade ucraniana fez pelo menos 41 mortos e 180 feridos

(em atualização)





Pelo menos 41 pessoas morreram e 180 ficaram feridas num ataque com mísseis russos que teve como alvo um Instituto Militar em Poltava, no centro da Ucrânia, anunciou o presidente.



Segundo Zelensky, dois mísseis balísticos atingiram “um estabelecimento educacional e um hospital próximo”.



“Um dos edifícios do Instituto de Comunicações foi parcialmente destruído", escreveu no Telegram.







"Ha ainda muitas pessoas debaixo dos escombros", acrescentou o presidente ucraniano.