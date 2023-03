Ataque russo com drone faz quatro mortos na região de Kiev

Inicialmente, as autoridades ucranianas denunciaram os ataques derussos, durante a madrugada, relatando que tinham sido intercetados todos os aparelhos que tinham como alvo a capital da Ucrânia, “sem baixas nem destruição de infraestruturas”. Mas pouco depois, através do Telegram,. De acordo com o chefe da polícia local, citado pela Reuters, cerca de duas dezenas de pessoas foram transportadas para o hospital e há muitas ainda desaparecidas., escreveu Andrii Nebytov no Telegram, acrescentando que uma das vítimas era um motorista de ambulância que estava no local para ajudar.As autoridades continuam as operações de resgate e procura de sobreviventes após o ataque noturno que, segundo Kiev, envolveu drones de fabricação iraniana., escreveu Volodymyr Zelensky no Twitter.

“Cada vez que se tenta ouvir a palavra paz em Moscovo, é dada nova ordem para estes ataques criminosos”.





Over 20 Iranian murderous drones, plus missiles, numerous shelling occasions, and that's just in one last night of Russian terror against 🇺🇦. Every time someone tries to hear the word "peace" in Moscow, another order is given there for such criminal strikes. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023



As defesas antiaéreas ucranianas intercetaram 16 dos 21de fabrico iraniano lançados pela Rússia contra Kiev e as regiões de Zhytomyr e Khmelnytsky, a oeste da capital, informaram as Forças Armadas.Desde que a Rússia começou a lançar ataques regulares come mísseis contra o sistema elétrico da Ucrânia e outras infraestruturas críticas, as autoridades de Kiev conseguiram melhorar os sistemas antiaéreos, graças em parte à entrega de equipamento militar ocidental.