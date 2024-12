Ataque russo em Kherson matou uma pessoa

Foto: Ivan Antypenko - Reuters

Um ataque da Rússia na região de Kherson provocou um morto e nove feridos. Durante a última noite, várias zonas foram bombardeadas no leste do país. Em Kiev está já o líder da oposição alemã.

O candidato a chanceler pela CDU, Friedrich Merz, vai procurar saber como está a evoluir a guerra e de que forma a Alemanha pode ajudar a Ucrânia.



Também o primeiro-ministro da Estónia se deslocou à capital ucraniana para um encontro com Volodymyr Zelensky.



Isto depois de Donald Trump ter apelado a um cessar-fogo imediato, na sequência do encontro em Paris com o presidente ucraniano, mediado por Emmanuel Macron.



O Kremlin desmente que tenha tido qualquer contacto com o recém-eleito presidente norte-americano, mas diz-se aberto a negociações.