Ataques a Gaza não cessam. Negociação dá sinais positivos mas acordo tarda

, antes do regresso de Donald Trump à Casa Branca - que ameaçou que “será um inferno” se as pessoas em cativeiros não forem libertadas.Fontes palestinianas envolvidas nas negociações afirmaram à Reuters que, apesar de ainda não haver um acordo final, as negociações estavam a ter algum progresso., sublinhou à agência de notícias, sem adiantar mais detalhes.Ao, um oficial israelita confirmou não haver desenvolvimentos maiores nas negociações, acrescentando que as discussões se têm concentrado na exigência de libertar os reféns, numa primeira fase “humanitária”., adiantou a mesma fonte, que referiu haverOs dois lados estão num impasse, principalmente por duas questões-chave: o Hamas afirma que só libertará os reféns se Israel concordar em parar a guerra e retirar todas as tropas de Gaza. Já o lado israelita diz que só põe fim à ofensiva quando o Hamas for desmantelado e todos os prisioneiros libertados.

Bombardeamentos aéreos em Gaza

A violência e os ataques em Gaza continuam, apesar das negociações indiretas entre o Hamas e Israel terem sido retomadas. De acordo com fontes médicas,Na última noite,. De acordo com os serviços de emergência de Gaza,Inicialmente os organismos de emergência controlados pelo Hamas indicavam a morte de 12 pessoas na sequência de ataques israelitas na quarta-feira – número que entretanto o Ministério palestiniano da Saúde atualizou para, pelo menos, 70 vítimas.No sul da Faixa de Gaza, a estação de televisão do Qatar,noticiou que pelo menosAtaques que acontecem enquanto decorrem as novas negociações sobre uma eventual trégua na Faixa de Gaza, que prevê uma pausa nas hostilidades durante um período de seis a oito semanas e que pode incluir a libertação de 34 reféns.