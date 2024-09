Ataques aéreos israelitas perto de Beirute matam líder do Hamas no Líbano

na madrugada desta segunda-feira.Numa altura em que Israel intensifica as hostilidades contra os aliados do Irão na região, a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) declarou também que três dos seus dirigentes foram mortos num ataque que teve como alvo o bairro de Kola, em Beirute.



Testemunhas afirmaram à Reuters, que o ataque atingiu o andar superior de um prédio de apartamentos.

Os sírios que vivem no sul do Líbano e que fugiram dos bombardeamentos israelitas estavam há dias a dormir debaixo de uma ponte no bairro, segundo os residentes da zona."Mohammad Abdel-Aal (...), chefe do departamento de segurança militar, Imad Odeh, membro do (...) comando militar no Líbano, e Abdelrahmane Abdel-Aal morreram mártires após um cobarde assassínio perpetrado por um avião sionista de ocupação em Kola", um bairro predominantemente sunita de Beirute, indicou a FPLP, logo após o ataque, num comunicado divulgado no portal oficial do movimento.

A FPLP, uma organização palestiniana de esquerda, descrita como terrorista por Israel e pela União Europeia, tem apoiado as operações do movimento xiita libanês Hezbollah contra o norte de Israel, desde outubro de 2023, em solidariedade com o grupo islamita palestiniano Hamas.

uma aeronave não tripulada, que visou um edifício residencial em Beirute.Segundo a fonte, citada pela agência de notícias francesa France–Presse, o apartamento alvo do ataque pertence à Jamaa Islamiya.Formado em 1960, este grupo islamita libanês – um ramo da organização islâmica radical Irmandade Muçulmana no Líbano - tem também apoiado as operações do Hezbollah contra o norte de Israel.

A frequência crescente dos ataques de Israel contra a milícia Hezbollah no Líbano e a milícia Houthi no Iémen provocou receios de que os combates no Médio Oriente pudessem ficar fora de controlo e atrair o Irão e os Estados Unidos, os principais aliados de Israel.

Israel "continuará a atacar à força, a danificar e a degradar as capacidades militares e as infraestruturas do Hezbollah", acrescentaram as forças armadas, sem mencionar o ataque contra o centro de Beirute.As famílias deslocadas passaram a noite em bancos na Baía de Zaitunay, uma zona com restaurantes e cafés na orla marítima de Beirute.Israel prometeu manter o ataque e diz que quer tornar as áreas do norte do país novamente seguras para os residentes que foram forçados a fugir dos ataques com foguetes do Hezbollah.

Muitos dos ataques israelitas têm sido levados a cabo no sul do Líbano, onde o Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem a maior parte das suas operações, ou nos subúrbios do sul de Beirute.





O Hamas e o Hezbollah são aliados que se consideram parte de um "Eixo de Resistência" contra Israel, apoiado pelo Irão.



Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, mais de mil libaneses foram mortos e seis mil ficaram feridos nas últimas duas semanas, sem dizer quantos eram civis. O governo disse que um milhão de pessoas - um quinto da população - fugiu de suas casas.A intensificação dos bombardeamentos israelitas ao longo de duas semanas matou uma série de altos responsáveis do Hezbollah, incluindo o seu líder, Sayyed Hassan Nasrallah.

O Ministério da Saúde do Iémen, dirigido pelos Houthi, afirmou que pelo menos quatro pessoas morreram e 29 ficaram feridas em ataques aéreos no porto de Hodeidah, no país, que Israel disse serem uma resposta aos ataques de mísseis Houthi.