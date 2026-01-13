Ataques aéreos russos matam dois perto de Kharkiv

"Até à data, sabemos que duas pessoas foram mortas em ataques inimigos nos arredores de Kharkiv", escreveu Oleg Synegubov na plataforma de mensagens Telegram.

Horas antes, o governador tinha alertado os moradores para uma "ameaça de drones inimigos".

No interior da capital regional, um ataque com drone atingiu também "uma clínica infantil no distrito de Shevchenkivskyi", observou Igor Terekhov, presidente da câmara de Kharkiv - a segunda cidade mais populosa do país antes da invasão lançada por Moscovo, em fevereiro de 2022.

O ataque neste distrito não resultou em vítimas, de acordo com os relatos iniciais, disse Synegubov, sem mencionar explicitamente a clínica pediátrica.

Na região de Zaporizhzhia (sudeste), ouviram-se explosões ligadas a um ataque russo, informou o governador local Ivan Fedorov no Telegram.

Em Kiev, o chefe da administração militar local, Tymur Tkachenko, pediu aos residentes da capital que fossem cautelosos perante um ataque contínuo de "mísseis balísticos" russos.

Quase quatro anos após o invasão por parte da Rússia, a Ucrânia tem sido bombardeada diariamente. Moscovo tem atacado a infra-estrutura eléctrica ucraniana com drones e mísseis, provocando apagões em pleno Inverno.

Na segunda-feira, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, a subsecretária-geral Rosemary DiCarlo alertou que 2025 foi o ano mais letal para os civis ucranianos - 2.514 mortes - desde 2022, ano em que a Rússia iniciou a invasão.

No total, desde o início da invasão da Ucrânia, o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos verificou que pelo menos 14.999 civis foram mortos, incluindo 763 crianças, e 40.601 civis ficaram feridos, sendo que 2.486 eram menores.

O chefe do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em Genebra, Ramesh Rajasingham, explicou que o que torna os recentes ataques russos tão devastadores é o facto de que paralisam os sistemas que mantêm os civis vivos durante o inverno.

"Em Kryvyi Rih (cidade no centro da Ucrânia), as famílias estão a derreter neve para lavar e cozinhar. Também estão a aquecer água com velas após cortes de energia que duram mais de um dia", contou.

Com a escalada das hostilidades na Ucrânia prestes a entrar no quinto ano, 10,8 milhões de ucranianos necessitam urgentemente de assistência humanitária, afirmou o representante do OCHA.

As Nações Unidas e parceiros humanitários lançam hoje o "Plano de Necessidades e Resposta Humanitária de 2026", que procura 2,31 biliões de dólares (1,98 mil milhões de euros) para prestar assistência vital a 4,12 milhões de pessoas que enfrentam as necessidades mais graves no país.