Ataques em território russo. Putin acusa Kiev e mobiliza combate a opositores

Declarações do presidente russo numa altura em que o território do país tem sido alvo de uma série de ataques reivindicados por opositores russos.



Na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da Federação Russa, Putin afirmou que "os que desejam o mal da Rússia" estão a intensificar as suas ações e que é necessário fazer tudo para os travar.



O Kremlin responsabiliza a Ucrânia pelos ataques que têm ocorrido no seu território, mas Kiev rejeita qualquer responsabilidade.