Ataques israelita fizeram 37 mortos em Gaza nas últimas horas
O Exército israelita matou hoje, pelo menos, 37 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria na cidade de Gaza, onde continuam os bombardeamentos e as demolições, de acordo com fontes médicas palestinianas.
Segundo as mesmas fontes, citadas pela agência de notícias espanhola EFE, pelo menos 19 pessoas foram mortas na cidade de Gaza, norte do enclave, durante a madrugada de hoje.
Doze dessas mortes ocorreram durante um ataque de artilharia contra ao edifício da escola Amr Ibn Al As e arredores.
Entre as vítimas na cidade de Gaza estava uma família, com três filhos, que foi morta quando a tenda em que se abrigava foi bombardeada.
Outras 12 pessoas foram mortas durante a noite em ataques que atingiram o campo de refugiados de Al Shati.
No Sul, em Khan Younis, cinco pessoas foram mortas no Hospital Nasser quando as forças israelitas dispararam contra civis que aguardavam a distribuição de ajuda humanitária.
Israel mantém o bombardeamento contra zonas do leste e do sul da cidade de Gaza, particularmente no bairro de Zeitun, causando vítimas civis.
A nova operação terrestre de Israel pode começar dentro de alguns dias.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou na quinta-feira à noite que tinha aprovado os planos do Exército sobre a campanha militar.
Desde o dia 08 de agosto, mais de 50 estruturas residenciais foram atacadas na capital do enclave, provocando a morte de 87 palestinianos, segundo dados da Agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).