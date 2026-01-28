Ataques russos consecutivos provocam três mortos na Ucrânia

Um homem e uma mulher foram mortos na região de Kiev, e outras quatro pessoas, incluindo duas crianças, necessitaram de cuidados médicos, revelou o governador Mykola Kalashnyk na aplicação de mensagens Telegram.



Na capital ucraniana, Kiev, um edifício residencial de 17 andares foi atingido, causando danos ligeiros no telhado e partindo janelas nos andares superiores, disseram os serviços de emergência.



Um homem de 46 anos também morreu e cinco pessoas ficaram feridas na região de Dnipropetrovsk (centro da Ucrânia), segundo Kalashnyk.

As autoridades também relataram feridos em Odessa, Kryvyi Rig e Zaporizhia.

Em Odessa, no sul da Ucrânia, ataques russos com drones danificaram infraestruturas portuárias e feriram três pessoas. Um edifício residencial e construções nas proximidades de um mosteiro ortodoxo também foram danificados, acrescentou o governador regional Oleh Kiper, que decretou um dia de luto.



Na cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, duas pessoas ficaram feridas num ataque com mísseis durante a noite, disse o chefe da administração militar, Oleksandr Vilkul.



O ataque também danificou "significativamente" uma instalação de infraestruturas, e cerca de 700 edifícios ficaram sem aquecimento, acrescentou.



Ao amanhecer, a Rússia atacou também a cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, informou o governador Ivan Fedorov no Telegram.



Quatro pessoas ficaram feridas no ataque, que também danificou pelo menos 12 edifícios residenciais, interrompendo parcialmente o fornecimento de energia elétrica em alguns deles, disse.



A cidade, que fica perto da linha da frente, tem sido bombardeada regularmente pela Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.



Na terça-feira, uma onda de ataques aéreos russos matou 12 pessoas, incluindo cinco num comboio de passageiros perto de Kharkiv (nordeste da Ucrânia), e danificou as infraestruturas energéticas, precisamente quando as negociações trilaterais entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos estavam programadas para serem retomadas no domingo em Abu Dhabi.



A Rússia realiza ataques aéreos diários na Ucrânia, causando vítimas civis e impactando as infraestruturas energéticas. Segundo um relatório da missão de monitorização dos direitos humanos da ONU na Ucrânia, publicado no início de janeiro, quase 15 mil civis ucranianos foram mortos e 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022.



O ano de 2025 foi o mais letal, com mais de 2.500 civis mortos, segundo o relatório.

